Juguete de moda enciende alarmas tras reporte de graves quemaduras en menores: "Explotan"

Los juguetes sensoriales conocidos como squishy conquistaron las redes sociales por su textura suave y la sensación que producen al presionarlos. Sin embargo, uno de estos artículos empezó a generar preocupación entre médicos y especialistas luego de que un reto viral impulsara una práctica que pone en riesgo la integridad de los menores.

El producto que concentra las advertencias es el NeeDoh Nice Cube, fabricado por la empresa Schylling. El juguete fue diseñado para manipularse únicamente a temperatura ambiente, pero varios videos publicados en plataformas digitales muestran a usuarios que lo introducen en un microondas para registrar su reacción.

Puedes leer: Él es Moisés, niño de 11 años que abrazó a los socorristas tras el terremoto en Venezuela



El reto consiste en calentar el cubo durante algunos segundos hasta que aumente la presión en su interior. Según los especialistas, ese procedimiento puede hacer que el material explote de manera violenta y expulse un gel extremadamente caliente que alcanza a impactar a quien se encuentre cerca.



Médicos del Hospital de Loyola, en Chicago, explican que el contenido del juguete puede superar los 90 grados centígrados. Cuando el cubo estalla, la sustancia viscosa se adhiere de inmediato a la piel, lo que incrementa la gravedad de las lesiones y dificulta retirar el material caliente.

Los reportes médicos indican que varios de los accidentes ocurrieron en menores de entre siete y trece años. En algunos casos, las heridas obligaron a realizar cirugías de emergencia e injertos de piel debido a las quemaduras ocasionadas por el contacto con el gel.

¿Por qué es peligroso meter un NeeDoh Nice Cube al microondas?

Especialistas explican que el riesgo aparece cuando el juguete acumula presión en su interior por efecto del calor. Esa reacción puede provocar una explosión repentina que lanza el gel caliente hacia el rostro, las manos o cualquier parte del cuerpo de quien manipule el objeto.

Publicidad

Puedes leer: Graban secuestro de reconocida periodista y días después la encuentran sin vida

Además de las lesiones en la piel, los médicos advierten que el material también puede afectar ojos, boca y vías respiratorias si entra en contacto directo con esas zonas. Por esa razón, insisten en que el producto nunca debe calentarse ni utilizarse de una forma diferente a la recomendada por el fabricante.

Publicidad

El propio fabricante actualizó las advertencias sobre el uso del NeeDoh Nice Cube y recordó que el artículo no debe exponerse al microondas ni a temperaturas extremas. También alertó sobre el riesgo de ingerir accidentalmente el contenido si el juguete llega a romperse durante una explosión.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Scarlett Selby, una niña de siete años de Missouri. Según el reporte médico, el juguete explotó después de ser calentado y el gel caliente terminó adherido a su piel y a su ropa, ocasionándole lesiones que obligaron a los especialistas a inducirla a un coma artificial.

Otro episodio involucró a Caleb Chabolla, de nueve años, residente en Illinois. El menor decidió replicar el reto tras conocerlo por un compañero del colegio y terminó hospitalizado en el Centro de Quemados de Loyola Medicine con heridas de consideración en el rostro.

¿Qué recomiendan los médicos sobre los juguetes sensoriales tipo "squishy"?

Los especialistas insisten en que el problema no radica en el juguete cuando se utiliza correctamente, sino en las modificaciones que algunos usuarios realizan para seguir tendencias virales. Por eso, recomiendan que padres y cuidadores supervisen el contenido que consumen los menores en redes sociales.

Puedes leer: Devastador accidente deja 40 muertos tras caída de bus a un barranco de 25 metros

Publicidad

El Dr. Mo, del hospital Alder Hey de Liverpool, advirtió que este tipo de quemaduras puede dejar cicatrices permanentes. Además, pidió evitar cualquier reto que implique calentar el NeeDoh Nice Cube u otros objetos diseñados para usarse únicamente a temperatura ambiente.

La doctora Alicia Webb, especialista en urgencias, también hizo un llamado para revisar las advertencias del fabricante antes de permitir que los menores utilicen este tipo de juguetes. Según explicó, el cumplimiento de las instrucciones reduce el riesgo de accidentes relacionados con el producto.

Publicidad

Los expertos resaltan que los juguetes squishy siguen siendo populares porque muchas personas los utilizan para aliviar el estrés o la ansiedad. Sin embargo, recuerdan que alterar su forma de uso puede convertir un artículo recreativo en un elemento capaz de provocar lesiones de gravedad.

Video que puedes ver: Actriz terminó con quemaduras en el rostro tras intentar reto con velas en su cumpleaños