Devastador accidente deja 40 muertos tras caída de bus a un barranco de 25 metros

Un nuevo accidente en carretera volvió a sacudir a Pakistán y dejó un panorama desolador para decenas de familias.

Un bus de pasajeros que cubría la ruta entre Quetta y Peshawar perdió el control mientras transitaba por una zona montañosa y terminó cayendo a un barranco de entre 21 y 25 metros de profundidad.

El hecho dejó al menos 40 personas fallecidas y 11 más heridas, varias de ellas en estado crítico.



La emergencia ocurrió en el sector de Dana Sar, una región caracterizada por sus carreteras de alta complejidad. Equipos de rescate, organismos de emergencia y autoridades locales desplegaron un amplio operativo para recuperar a las víctimas y asistir a los sobrevivientes, enfrentando importantes dificultades debido a las condiciones del terreno.

Mientras avanzan las investigaciones, este accidente vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad vial en rutas montañosas, donde las condiciones geográficas y otros factores representan un desafío constante para conductores y pasajeros.

Accidente ocurrió en una compleja carretera de montaña

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Según informaron las autoridades locales, el bus transportaba 48 pasajeros cuando ocurrió el accidente. El vehículo se desplazaba por una vía ubicada en la provincia de Baluchistán cuando, por causas que aún son materia de investigación, salió de la carretera y cayó por un profundo barranco.

Sanaullah Sherani, jefe de los servicios de emergencia del distrito de Zhob, confirmó el balance preliminar de la tragedia.

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"Un autobús de pasajeros que viajaba de Quetta a Peshawar cayó por un profundo barranco en la zona montañosa de Dana Sar. Se confirmó la muerte de 40 personas y otras 11 resultaron heridas".

#BREAKING

40 people have died, and 8 others injured after a passenger bus in Pakistan travelling from Quetta to Peshawar plunged into a deep ravine. It happened on Balochistan - Khyber Pakhtunkhwa border. pic.twitter.com/wU5HXUG9n1 — NEWS WALA (@NEWSWALApy) July 3, 2026

Los equipos médicos trasladaron a los lesionados a diferentes hospitales de la región, donde tres permanecen bajo observación debido a la gravedad de sus lesiones.

Las labores de rescate se prolongaron durante varias horas debido a que el lugar donde ocurrió el accidente presentaba un acceso complicado, lo que dificultó la llegada inmediata de maquinaria y personal especializado.

Accidente reabre el debate sobre la seguridad vial

Aunque las autoridades todavía no han determinado una causa definitiva, las primeras hipótesis apuntan a una posible pérdida de control del conductor y a las difíciles condiciones del recorrido.

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Algunos reportes también indican que el vehículo llevaba más pasajeros de lo habitual, debido a que habría recogido personas provenientes de otro bus que presentó una avería durante el trayecto. Este aspecto ahora hace parte de las verificaciones adelantadas por los investigadores.

Incluso, uno de los sobrevivientes mencionó que antes del hecho se habría presentado una discusión entre un pasajero y el conductor.

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Sin embargo, esa versión aún no ha sido confirmada oficialmente y continúa siendo analizada dentro del proceso investigativo.

Mientras tanto, las autoridades buscan establecer con precisión cada uno de los factores que pudieron influir en este accidente, incluyendo el estado del vehículo, las condiciones mecánicas y las características de la vía.

Pakistán registra frecuentes accidentes en sus carreteras

La tragedia volvió a evidenciar una problemática recurrente en Pakistán. Los accidentes de buses y vehículos de carga en carreteras montañosas suelen registrarse con frecuencia debido a una combinación de factores como el exceso de velocidad, vías en condiciones complejas, sobrecupo y limitados controles de seguridad.

Precisamente, las autoridades locales reconocen que este tipo de emergencias continúa representando uno de los principales desafíos para la movilidad terrestre del país.

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A passenger bus plunged into a rocky ravine in southwestern Pakistan early Friday, killing 40 people and injuring eight others, officials said. pic.twitter.com/TKA65KyAdM — Firstpost (@firstpost) July 3, 2026

El portavoz del gobierno de la provincia de Baluchistán confirmó el balance de víctimas y aseguró que las investigaciones continuarán hasta esclarecer completamente las circunstancias que rodearon el siniestro.

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Por ahora, los organismos de emergencia mantienen las labores de apoyo a los familiares de las víctimas y el acompañamiento a los sobrevivientes, mientras la investigación busca establecer qué provocó este accidente que convirtió un viaje de rutina en una de las tragedias viales más impactantes de los últimos meses en Pakistán.

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