Muere reina de belleza tras los terremotos en Venezuela; la encontraron cinco días después

La comunidad internacional lamenta la confirmación del fallecimiento de la joven venezolana Skarlent Rodríguez, de 23 años, y su pareja, José Castro. Tras cinco días de labores de búsqueda, los cuerpos de ambos fueron localizados el pasado 29 de junio bajo los escombros de un edificio en Catia La Mar. Una de las zonas más afectadas por los sismos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio de 2026.

Rodríguez, conocida por haber sido coronada como Miss Grand Orlando 2025, se encontraba en su apartamento junto a Castro cuando los fuertes movimientos telúricos provocaron el colapso de la edificación. Desde el momento del desastre, familiares, rescatistas y voluntarios iniciaron operativos para intentar ubicarlos con vida.

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Sin embargo, la esperanza de un rescate milagroso terminó cuando los equipos de emergencia los encontraron “uno al lado del otro”, una escena que sus allegados describieron como un reflejo de su unión “hasta el final”.



¿Quién era Skarlent Rodríguez?

Skarlent Rodríguez era considerada una de las figuras emergentes más prometedoras de la industria de la moda venezolana. Formada en la Ivana Garcia Modeling Academy, su carisma, disciplina y reciente éxito internacional la perfilaban como una profesional con gran proyección en el mundo del modelaje.

Instituciones del gremio y seguidores en redes sociales expresaron su pesar por la partida de la joven, a quien recuerdan por la luz y el amor que brindó a quienes la conocieron.

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La tragedia de la pareja se suma a un balance humano devastador. Según informes oficiales y medios internacionales, los terremotos han dejado más de 1.700 fallecidos, miles de heridos y graves daños estructurales en estados como Aragua, Carabobo, Miranda y Falcón.

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Ante la magnitud de la catástrofe, Delcy Rodríguez decretó siete días de duelo nacional. Diferentes naciones han anunciado el envío de ayuda humanitaria para asistir a los miles de damnificados que perdieron sus hogares durante los sismos.

La familia Rodríguez-Castro hizo un llamado a la solidaridad a través de una campaña en la plataforma GoFundMe. El objetivo es recaudar 22.000 dólares para cubrir los elevados costos de las operaciones de búsqueda, la recuperación de los cuerpos y los servicios fúnebres, los cuales han aumentado significativamente debido a la crisis.

Además, la situación es crítica para los allegados de José Castro, quienes informaron que la familia también sufrió la pérdida de otros cuatro integrantes en el desastre: el padre de José, su abuela, su tío y su tía.

Por su parte, la familia de Skarlent Rodríguez señaló que no han podido trabajar desde que recibieron la noticia, lo que agrava su situación económica.