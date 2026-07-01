Explicación tras el "apocalíptico" cielo rojo en Venezuela tras los terremotos

Las imágenes de un intenso cielo rojo que apareció sobre varias zonas de Venezuela, especialmente en Caracas, se volvieron virales en redes sociales durante el martes 30 de junio.

El fenómeno llamó la atención porque ocurrió pocos días después de los dos terremotos que mantuvieron en alerta al país, lo que llevó a muchos usuarios a preguntarse si ambos hechos podían estar relacionados.

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Los videos comenzaron a circular rápidamente y despertaron toda clase de comentarios. Mientras algunas personas aseguraban que el extraño color podía ser una señal vinculada con la actividad sísmica reciente, especialistas en meteorología y astronomía aclararon que no existe evidencia científica que respalde esa teoría.

De acuerdo con los expertos consultados, el color rojizo del cielo corresponde a un fenómeno atmosférico completamente natural conocido como arrebol o candilazo, el cual suele presentarse durante algunos amaneceres y atardeceres cuando las condiciones de la atmósfera favorecen la dispersión de la luz solar.

¿Qué dijeron los expertos sobre el cielo rojo?

Uno de los especialistas que explicó el fenómeno fue el meteorólogo José Miguel Viñas, consultor de la Organización Meteorológica Mundial, quien detalló en su portal Divulgameteo cómo se produce este efecto visual.

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Según explicó, el arrebol crepuscular aparece como resultado de "la dispersión de la luz de la puesta de sol al interponerse en su camino una capa nubosa".

El experto agregó además que las condiciones atmosféricas de la tarde favorecen este tipo de colores intensos.

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"En ausencia de nubes, normalmente, la intensidad de los colores rojizos y anaranjados es mayor en las puestas de sol que en las salidas, debido a la mayor presencia de partículas suspendidas en el aire por la tarde, ya que durante el día la agitación turbulenta es mayor en las cercanías del suelo que por la noche, escapando a la atmósfera una mayor cantidad de materiales dispersantes de la luz", agregó.

Esta explicación indica que el fenómeno depende de la interacción entre la luz solar, las partículas presentes en la atmósfera y las condiciones del cielo, sin guardar relación con la actividad sísmica.

Acopaliptico cielo rojo en Venezuela Acopaliptico cielo rojo en Venezuela

La ciencia explica por qué el cielo cambia de color

Otra explicación fue publicada por el portal Ecología Verde, donde se señala que todo está relacionado con el comportamiento de las diferentes longitudes de onda de la luz.

Cuando el Sol se encuentra muy cerca del horizonte, como sucede durante el atardecer, sus rayos deben atravesar una mayor cantidad de atmósfera antes de llegar a la superficie terrestre. Ese recorrido hace que algunos colores se dispersen con mayor facilidad.

Según esa explicación:

"Los rayos solares deben atravesar más atmósfera, lo que provoca que las longitudes de onda más cortas, como el color violeta y el color azul, se dispersen más fácilmente. En cambio, las longitudes de onda más largas, como el color naranja y el color rojo, tienden a ser menos dispersadas y logran llegar con mayor intensidad, creando así el característico tono cálido del candilazo".

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Por esa razón, en determinadas condiciones el cielo puede adquirir tonalidades muy intensas de color naranja, rojo e incluso púrpura, dependiendo de la cantidad de partículas suspendidas y de la presencia de nubes.

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Un fenómeno frecuente, aunque no siempre tan intenso

Para ampliar la explicación, EL TIEMPO también consultó a Santiago Vargas Domínguez, doctor en Astrofísica y profesor del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia.

El especialista señaló que el fenómeno no es extraño y ocurre con mucha más frecuencia de lo que muchas personas creen. Lo que cambia es la intensidad con la que puede apreciarse.

Sus declaraciones coinciden con las de otros expertos, quienes insistieron en que el color rojizo observado sobre Venezuela corresponde a un comportamiento habitual de la atmósfera y no representa una señal asociada con los recientes terremotos.