Ropa interior usada y tacones, entre las donaciones absurdas a Venezuela tras terremoto

Venezuela atraviesa una triste tragedia luego del terremoto del 24 de junio que provocó el colapso de cientos de estructuras y acabó con la vida de más de 1.700 personas, además de dejar cerca de 50 mil desaparecidos.

Esta catástrofe provocó una oleada de solidaridad mundial en la que organismos de emergencias de distintos países han llegado a esta República federal para colaborar en labores de rescate de personas y animales atrapados bajo estructuras, dejando unas historias conmovedoras y otras esperanzadoras en medio de tanto dolor.

Además de las labores de rescate y atención a damnificados, millones de personas de distintas partes del mundo se han unido en solidaridad para enviar donaciones que permitan suplir algunas necesidades básicas tanto a adultos, como a niños, e incluso a animalitos que también necesitan alimentos y medicinas.



Donaciones a Venezuela generan indignación

Pero en medio de la solidaridad en la que los damnificados han recibido lindos y valiosos gestos en donaciones, también se han encontrado con situaciones que causan asombro y hasta indignación.

Se trata de algunos elementos que han llegado a ese país dentro de las donaciones, pero que resultan innecesarios en este momento en el que las prioridades son medicinas, alimentos, agua, colchonetas y cobijas.

Pues lo que más ha llegado son donativos de ropa y zapatos de segunda, pero curiosamente se han encontrado bastantes prendas de "fiesta" como vestidos con brillantes, lentejuelas y zapatos de tacón o plataforma, algo que los damnificados no podrían usar en este momento.

Incluso, en varios videos de redes sociales personas han denunciado la llegada de ropa interior usada, lo que genera, además de indignación, una gran preocupación por posible propagación de infecciones al usar este tipo de ropa.

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Alguna comida de animales llegó en mal estado

Por otro lado hay voluntarios que se han encargado de los animales rescatados y con gran preocupación denuncian donaciones de comida vencida y en mal estado; incluso en algunos videos muestras paquetes de purina con telarañas, gusanos y otras con moho.

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Sin embargo también se destaca que, por otro lado, han llegado varias toneladas de alimentos para mascotas en perfecto estado para consumo; entre los países donantes para animalitos se encuentra Colombia que logró recaudar 14 toneladas de alimento para los animales damnificados.

Hasta el momento no se ha revelado el donante de la purina en mal estado y se desconoce de qué país llegó el alimento con gusanos y arañas.

Es por esto que en medio de los agradecimientos por la solidaridad de distintos países, desde Venezuela hacen un llamado de conciencia para que los donativos se centren en agua, alimentos, medicinas, colchonetas y elementos no perecederos debido a que son miles las personas que necesitarán de ellos por un tiempo prolongado debido a que lo perdieron todo en el terremoto.