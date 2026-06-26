Él es el primer colombiano fallecido en Venezuela; murió abrazado a su pareja

El pasado miércoles 24 de junio de 2026, un sismo de magnitud 7.5 sacudió el norte de Venezuela. Entre las víctimas mortales confirmadas se encuentra Argemiro Antolínez Ángel, un ciudadano colombiano oriundo de Bucaramanga, Santander, quien residía en este país hace más de 10 años.

El suceso ocurrió en la localidad de Tucacas, estado Falcón, una de las zonas más afectadas por el terremoto. Argemiro Antolínez se encontraba en el apartamento donde residía, ubicado en el tercer piso del edificio La Mar Suite, cuando la estructura colapsó por la fuerza del movimiento telúrico.

Puedes leer: Así fue captado el terremoto en Venezuela desde un avión: video en Maiquetía



Tras varias horas de labores de remoción de escombros, los equipos de rescate recuperaron los cuerpos sin vida de Argemiro y de su pareja sentimental. De acuerdo con las autoridades y testimonios de allegados, ambos fueron encontrados abrazados bajo los restos de la edificación.



¿Qué problema hay con el cuerpo de Argemiro Antolínez?

Aunque Argemiro Antolínez residió en Venezuela durante más de una década, la situación para la entrega de su cuerpo se ha complicado. Según la información conocida, al no existir documentos que acrediten formalmente su vínculo conyugal con su pareja, sus restos permanecen bajo custodia en la morgue del hospital de Tucacas mientras se ubica a familiares con la facultad legal para reclamarlos.

Puedes leer: Milagro en La Guaira: Rescatan a bebé entre los escombros tras el terremoto en Venezuela

Publicidad

El terremoto del 24 de junio forma parte de una emergencia nacional en Venezuela que ya registra al menos 589 fallecidos y miles de desaparecidos, según informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Ante esta situación, se inició una búsqueda para localizar a sus familiares consanguíneos en Colombia. La periodista colombiana Indira Ramírez, radicada en España, lidera una campaña de difusión con el fin de encontrar a sus hijos, hermanos o exesposa en Bucaramanga.

Publicidad

"No podemos quedarnos con la idea de que su familia en Bucaramanga no sepa que esta persona falleció", expresó Ramírez, quien destacó la importancia de localizar a un familiar directo que pueda reclamar el cuerpo y definir si será sepultado en Venezuela o repatriado a Colombia.

Mientras las autoridades avanzan en la identificación de las víctimas del terremoto, también hicieron un llamado a la solidaridad para ayudar a ubicar a los familiares de Argemiro Antolínez y facilitar el proceso de entrega de sus restos.

Mira también: Nicolás Maduro rompe el silencio sobre los terremotos en Venezuela: “Son horas difíciles”