Milagro en La Guaira: Rescatan a bebé entre los escombros tras el terremoto en Venezuela

El estado de La Guaira ha sido el escenario de uno de los momentos más conmovedores y esperanzadores desde que se registró la emergencia sísmica en Venezuela.

En medio de la destrucción provocada por un fuerte terremoto, un bebé fue rescatado con vida entre los escombros de una estructura colapsada. Este suceso ha devuelto la fe a los equipos de rescate y a una nación entera que sigue minuto a minuto las labores de salvamento.

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De acuerdo con los primeros reportes de los testigos en la zona, el rescate no fue ejecutado inicialmente por cuerpos oficiales.

Fueron los mismos vecinos y personas que lograron salir de la estructura afectada quienes, al escuchar los llantos, unieron esfuerzos para remover los pesados bloques de concreto.

Con herramientas improvisadas y sus propias manos, consiguieron poner al niño a salvo antes de la llegada de los equipos especializados. Médicos confirmaron que el pequeño sobrevivió de manera milagrosa y ya se encuentra hospitalizado, estable y fuera de peligro.

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El contexto de la emergencia sísmica en Venezuela

Este rescate ocurre en un contexto sumamente crítico para el país. Venezuela se encuentra consternada tras sufrir un terremoto de gran magnitud que sacudió la región central y costera, afectando gravemente a Caracas y al estado La Guaira.

Históricamente, la zona costera venezolana está expuesta a este tipo de eventos debido a la interacción de las placas tectónicas del Caribe y de América del Sur, atravesando sistemas de fallas activas como la de San Sebastián.

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Las autoridades de Protección Civil y los cuerpos de bomberos se encuentran desplegados en los puntos de mayor afectación.

El sismo provocó fallas en los servicios eléctricos, interrupción en las telecomunicaciones y el colapso parcial de múltiples edificaciones vulnerables. Las réplicas han mantenido en alerta a la población, mientras los hospitales de la región central trabajan a su máxima capacidad para atender a los heridos.

Terremoto de 7,1 en Venezuela /Foto: AFP

Cifras del terremoto en Venezuela: Balance actualizado de víctimas

Los últimos reportes oficiales emitidos por las autoridades confirman que los dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han dejado al menos 188 personas fallecidas y más de 1,520 heridos en la región central y costera del país.

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El estado de La Guaira y la capital, Caracas, concentran el mayor nivel de devastación estructural tras el colapso masivo de decenas de edificaciones.

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Los equipos de Protección Civil, junto a brigadas internacionales de rescate, mantienen operaciones críticas a contrarreloj debido a que todavía se reportan cerca de 157 personas desaparecidas atrapadas bajo los escombros.