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Nicolás Maduro rompe el silencio sobre los terremotos en Venezuela: “Son horas difíciles”

Desde prisión, el exmandatario venezolano compartió un mensaje sobre la emergencia e hizo un llamado especial a la ciudadanía.

Desde cárcel de Nueva York, Maduro reaccionó a tragedia por terremotos en Venezuela
Nicolás Maduro rompe el silencio sobre los terremotos en Venezuela: “Son horas difíciles”
Foto: foto montaje realizada por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

Venezuela atraviesa una compleja situación luego de ser sacudida por dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 el miércoles 24 de junio de 2026. En medio de la emergencia, un mensaje publicado en las redes sociales del derrocado Nicolás Maduro llamó la atención y desató múltiples reacciones, ya que fue difundido mientras el exlíder permanece recluido en una prisión de Nueva York.

Los movimientos telúricos también se sintieron con fuerza en países vecinos como Colombia y dejan, de manera preliminar, un saldo de 164 personas fallecidas. Sin embargo, las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar significativamente en las próximas horas.

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La capital, Caracas, y la zona costera de La Guaira se encuentran entre las regiones más afectadas por el colapso de edificios y daños estructurales severos.

Ante la magnitud del desastre, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional. Entre las afectaciones más graves se reporta el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía por daños en su infraestructura, así como la interrupción masiva de servicios básicos como luz, gas e internet en diversas ciudades.

¿Cuál fue el mensaje de Nicolás Maduro sobre esta situación?

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Pese a estar detenido desde enero tras una operación militar estadounidense en Caracas, la cuenta oficial de Nicolás Maduro en la red social X difundió un mensaje de apoyo firmado junto a su esposa, Cilia Flores.

Puedes leer: La verdad detrás del video de Maduro arrodillado en su celda con una Biblia: ¿pide perdón?

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En el texto, el depuesto exdictador hizo un llamado a la "máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción" ante lo que calificó como una "hora difícil" para este país. Además, explicó que el pueblo de Venezuela podrá salir adelante de esta situación.

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Sumado a esto, el mensaje exhorta a los venezolanos a mantener la serenidad y a colaborar con los organismos de rescate, incluyendo a la FANB, bomberos y Protección Civil. "Nuestro corazón con toda Venezuela", concluía la publicación, cuya autoría directa sigue siendo incierta, dado que podría haber sido gestionada por administradores de sus redes sociales.

Actualmente, los equipos de socorro trabajan intensamente entre los escombros de sectores como Altamira y Los Palos Grandes en busca de sobrevivientes. El panorama es desolador: familias claman por sus seres queridos mientras se registran más de 20 réplicas del sismo. Si quieres ver el ver el mensaje haz click acá.

La comunidad internacional comenzó a movilizar ayuda humanitaria y personal especializado hacia Venezuela. Diversos líderes mundiales expresaron sus condolencias, mientras el país intenta restablecer la operatividad de sus infraestructuras estratégicas y atender a un número indeterminado de heridos y damnificados.

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Mira también: TERREMOTO EN VENEZUELA: Presidenta encargada anuncia urgentes medidas de rescate tras fuerte sismo

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