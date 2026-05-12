La verdad detrás del video de Maduro arrodillado en su celda con una Biblia: ¿pide perdón?

Una nueva imagen relacionada con Nicolás Maduro se volvió tendencia en redes sociales y provocó miles de comentarios en cuestión de horas.

Esta vez, el contenido que circula muestra a un hombre identificado por usuarios como el mandatario venezolano arrodillado dentro de una supuesta celda, sosteniendo una Biblia mientras aparece en posición de oración.

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El material empezó a compartirse rápidamente en plataformas como X, TikTok, Facebook e Instagram, donde muchos usuarios reaccionaron sorprendidos por la escena.



Algunos aseguraron que se trataría de una supuesta fotografía captada por cámaras de seguridad dentro de una prisión, mientras otros pusieron en duda desde el primer momento la autenticidad de la imagen.

La viralización fue tan rápida que en pocas horas comenzaron a aparecer múltiples versiones del mismo contenido, incluyendo videos editados, montajes y nuevas imágenes similares que muestran a Maduro dentro de diferentes escenarios carcelarios.

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Usuarios debaten si las imágenes de Maduro son reales o hechas con IA

Uno de los temas que más generó conversación en redes sociales fue precisamente el origen del contenido. Mientras algunos usuarios daban por hecho que las imágenes eran reales, otros señalaron que existen varios detalles visuales que podrían indicar el uso de inteligencia artificial.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la autenticidad de la fotografía ni del video que circula en internet. Tampoco se ha confirmado el contexto en el que supuestamente habría sido grabado el material. Diversos medios y plataformas de verificación han advertido en ocasiones anteriores sobre el aumento de imágenes manipuladas o generadas con IA relacionadas con Nicolás Maduro.

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De hecho, en los últimos meses se han viralizado varias fotografías falsas del mandatario venezolano dentro de cárceles, escoltado por agentes o utilizando uniformes de prisión. Varias de esas imágenes terminaron siendo desmentidas y asociadas a herramientas de inteligencia artificial.

Algunas de las publicaciones más recientes incluso muestran a Maduro rapado, sentado en una celda o caminando dentro de supuestos centros penitenciarios. Según verificadores y medios especializados, varios de esos contenidos presentan señales visuales típicas de generación artificial, como deformaciones en rostros, manos y objetos del entorno.

El debate también se trasladó a comunidades digitales y foros donde usuarios analizaron cuadro por cuadro las imágenes virales. Mientras unos consideran que las fotografías reflejan una escena auténtica, otros aseguran que el contenido habría sido creado con programas de IA cada vez más avanzados.

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