Salario mínimo en Venezuela subirá en mayo; estaba quieto desde el 2022

El próximo 1 de mayo, Día del Trabajador, no será una fecha cualquiera en el calendario venezolano. Tras un largo periodo de inmovilidad que mantenía el salario mínimo estancado en 130 bolívares desde marzo de 2022, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha puesto sobre la mesa lo que muchos esperaban: un "incremento responsable".

Este anuncio llega en un contexto donde esos mismos 130 bolívares se han diluido hasta representar apenas unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial actual.

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La gestión de Rodríguez, que cumple poco más de 100 días tras la captura de Nicolás Maduro en enero, busca marcar el inicio de una "nueva etapa de esperanza".



En este giro de timón, la estrategia no solo se centra en cambiar las cifras en el recibo de pago, sino en reactivar los motores que permitan que ese dinero no se evapore con la inflación, la cual cerró el 2025 en un impactante 475%.

La consigna oficial es clara: evitar aumentos "desbocados" que disparen los precios y destruyan el poder de compra apenas el dinero llegue a las manos del trabajador.

¿Cuánto subirá el salario mínimo en Venezuela?

Aunque el anuncio formal de las cifras se reserva para el primero de mayo, las apuestas ya están en marcha.

Por un lado, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores ha lanzado una propuesta ambiciosa: un ajuste trimestral de 50 dólares, sumado a bonos especiales de 100 dólares para vacaciones y aguinaldos.

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Sin embargo, analistas económicos sugieren que el Gobierno podría estar "entrampado" por la falta de recursos, estimando que el incremento real podría rondar apenas los 20 dólares.

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Esta cifra parece pequeña frente a una canasta básica familiar que, según datos de febrero, se ubicaba en los 677 dólares.

Petróleo y finanzas: los motores del cambio Para que este aumento sea sostenible, el país está apostando fuerte a la recuperación de su industria principal.

En febrero de este año, la producción petrolera logró superar nuevamente el millón de barriles diarios, un crecimiento del 10% que llena de optimismo las cuentas estatales.

A esto se suma la reforma de la ley petrolera y una nueva normativa minera diseñadas para atraer tecnología y desarrollo productivo bajo "reglas claras".

Además, el panorama internacional parece abrirse nuevamente. Venezuela ha recuperado su representación en el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que abre la puerta a recursos frescos para estabilizar las reservas internacionales y mejorar servicios básicos.

Con cientos de empresas mostrando interés en invertir en el país, el discurso oficial invita incluso a los casi 8 millones de venezolanos en el exterior a considerar el regreso a una "Venezuela próspera" y digitalizada.

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El reto de los pensionados No todo es tan sencillo como cambiar un número en una ley. El sistema enfrenta un desbalance crítico: hay más personas cobrando pensiones (5,7 millones) que trabajadores activos cotizando (5,3 millones).

Actualmente, el Estado financia el 91% del pago de estas pensiones, un peso enorme para una economía que apenas representa el 36% de lo que fue en su mejor momento en 2012.