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"Olía a mie%#*": Tekashi 6ix9ine revela detalles de su convivencia con Maduro

Tras salir de la cárcel en Brooklyn, el rapero estadounidense reveló detalles de su convivencia con el exlíder de Venezuela, Nicolás Maduro.

Tekashi 6ix9ine da detalles de su convivencia con Nicolás Maduro
Nicolás Maduro olía a mie%#*: Tekashi 6ix9ine revela detalles de su convivencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de abr, 2026

Tekashi 6ix9ine volvió a encender las redes sociales tras recuperar su libertad el pasado 3 de abril de 2026, ante esto el rapero detalló su supuesta convivencia con el exmandatario venezolano Nicolás Maduro dentro del Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York.

Cabe destacar que no existe una confirmación oficial del encuentro, pese a eso las revelaciones de Tekashi muestran según él cómo estaría pasando el exlider venezolano su tiempo durante la prisión en este país. Para una transmisión con el creador de contenido Adin Ross, aseguró que tuvo conversaciones cercanas con Maduro.

Puedes leer: Tekashi 6ix9ine sale de prisión con un regalo que supuestamente le dio Nicolás Maduro

Según el rapero, el líder venezolano le comentó pormenores del operativo ejecutado por el ejército de los Estados Unidos en territorio venezolano, bajo el aval del presidente Donald Trump. “Me estuvo contando cuando lo arrestaron, cómo el ejército americano entró en su casa y fue una locura”, afirmó el músico, además le brindó su apoyó en esta situación.

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Por otro lado, Tekashi 6ix9nine afirmó que ambos compartían espacios muy cercanos, con sus camas ubicadas frente a frente. Incluso detalló un curioso intercambio de literas: Nicolás Maduro terminó usando una cama que el rapero ocupó en 2025, mientras que él se trasladó a la que anteriormente perteneció al productor Sean 'Diddy' Combs.

Tekashi 6ix9ine y el supuesto detalle de Nicolás Maduro.jpg
Tekashi 6ix9ine y el supuesto detalle de Nicolás Maduro
Fotos: Instagram 6ix9ine y Nicolás Maduro

¿Qué otros detalles habló de Nicolás Maduro?

De igual forma, mencionó que Nicolás Maduro pasa gran parte del día viendo televisión, específicamente la programación de Telemundo. Según su testimonio para un programa de televisión, la serie predilecta del exlíder venezolano y de otros reclusos es "El Señor de los Cielos". “Te lo juro por lo más sagrado que Maduro está viendo este programa”, aseguró Tekashi.

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Las declaraciones de 6ix9ine afirmó que al llegar al centro de reclusión proveniente de una unidad de seguridad extrema, Nicolás Maduro enfrentó dificultades con su higiene personal. “No olía bien... olía a mierda cuando recién salió de la caja”, relató, aunque mencionó que esto cambió después de que se tomará un baño.

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Cabe recordar que Tekashi 6ix9ine cumplió una condena de 90 días por violar los términos de su libertad condicional tras un caso de posesión de sustancias ilícitas en 2025. Ante las críticas de sectores que tachan a Maduro de dictador, además de mostrar el supuesto regaló que le hizo el exlíder de Venezuela.

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