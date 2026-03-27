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Esposa de Nicolás Maduro tendría complicación de salud; ¿sería su carta de libertad?

Durante la audiencia realizada en Nueva York, la defensa del exlíder de Venezuela reveló una condición de difícil de Cilia Flores.

Esposa de Nicolás Maduro y la complicación de salud que tendría
Esposa de Nicolás Maduro tendría complicación de salud; ¿sería su carta de libertad?
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de mar, 2026

La atención internacional se centró en los tribunales de Nueva York este jueves 26 de marzo de 2026, donde se llevó a cabo la segunda comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras su traslado desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, esto por los diferentes delitos que tienen ambos.

Uno de los momentos más críticos de la jornada judicial fue la intervención de la defensa de Flores. Según informes revelados por CNN, el abogado de la acusada solicitó atención médica urgente tras diagnosticarle un prolapso de la válvula mitral, condición que afecta el funcionamiento normal del corazón al permitir que la sangre se filtre en sentido contrario.

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Dicha situación provocó que la esposa de Nicolás Maduro presentará síntomas como mareos, fatiga crónica y latidos irregulares. Ante la gravedad del cuadro, su equipo legal solicitó formalmente la realización de un ecocardiograma para evaluar el alcance del daño.

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Tanto es así que a esta afección cardíaca se suman denuncias sobre la integridad física de Flores desde el momento de su detención, al punto que la defensa informó que la acusada presenta lesiones en las costillas que habría sufrido desde su captura el pasado 3 de enero.

Nicolás Maduro compareció de nuevo en EE. UU.: así lucía en plena audiencia
Nicolás Maduro compareció de nuevo en EE. UU.: así lucía en plena audiencia
Foto: imagen tomada de EFE

Actualmente, tanto ella como Nicolás Maduro enfrentan un régimen estricto en el que solo disponen de 15 minutos telefónicos para comunicarse con sus familiares y abogados, sin acceso a internet ni medios de comunicación, esto debido a la gravedad de delitos que enfrentan.

¿Cómo continúo el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa?

Por otro lado, se conoció que Nicolás Maduro apareció con una imagen diferente a lo visto en los últimos años en el Palacio de Miraflores. Los bocetos del juzgado lo retrataron más delgado, canoso y con evidentes tics nerviosos. Durante la hora que duró la audiencia, testigos reportaron que el exmandatario exhibió una conducta errática, bebiendo agua con frecuencia y mostrando un bucle de ansiedad con sus gafas.

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Sin embargo, a pesar de su actitud desafiante en el pasado, fuentes cercanas indican que su estado actual es de vulnerabilidad, encontrando refugio únicamente en la lectura de la Biblia dentro de su celda. El juez a cargo del caso rechazó de manera contundente la solicitud de desestimar los cargos, confirmando que el proceso continúa por todos los delitos que tienen en su contra.

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Mientras que desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump advirtió que estas acusaciones son solo "una fracción" de las acciones por las que serán juzgados, sugiriendo que se presentarán más cargos en el futuro.

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