Este jueves 26 de marzo de 2026 ante un tribunal federal en Nueva York, se presentó de nueva cuenta Nicolás Maduro después de más de un mes en una celda de este país. Durante esta segunda audiencia del juicio que enfrenta, la apariencia física de Maduro y las decisiones del magistrado Alvin Hellerstein fueron lo que más llamó la atención.

Se conoció que Maduro entró a la sala del tribunal luciendo un uniforme gris de prisionero, mostrando una actitud que los presentes describieron como "relajada y sonriente" mientras saludaba a su equipo legal. No obstante, los observadores destacaron que el exmandatario lucía el pelo canoso y notablemente más delgado que su primera vez en los tribunales.

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De igual forma, estuvo acompañado por su esposa, Cilia Flores, quien también enfrenta cargos. Los diferentes testigos mencionaron que el exmandatario estuvo activo durante la sesión de poco más de una hora, tomando notas y conversando con sus abogados a través de un intérprete.



Por otro lado, se conoció que Nicolás Maduro se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde permanece aislado, y según estos se dedica a leer la Biblia y solo tiene permitido realizar llamadas breves a su familia debido a la magnitud de su caso.

Nicolás Maduro compareció de nuevo en EE. UU.: así lucía en plena audiencia Foto: imagen tomada de EFE

¿Qué decisiones se tomaron en la segunda audiencia de Nicolás Maduro?

El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, fue enfático al declarar: "No voy a desestimar el caso", rechazando así la petición de la defensa de Nicolás Maduro y Flores, esto tras el argumento de los abogados defensores, quienes argumentaban que el proceso debía anularse.

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Lo anterior se debia a que la Oficina de Control de Activos Extranjeros les impidió utilizar fondos del gobierno venezolano para costear su defensa legal, lo que consideran una violación a la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.

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A pesar de su negativa a cerrar el caso, Hellerstein hizo una observación al mencionar que “ya no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional”, dicho mensaje contradice los argumentos de la fiscalía, que sostiene que las sanciones deben mantenerse para influir en la política exterior.

Recordemos que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados en Caracas el pasado 3 de enero por tropas estadounidenses. Y el exlíder de Venezuela enfrenta cuatro cargos, mientras que su esposa es acusada de conspiración entre otros delitos.

Sumado a esto, se conoció que la salud de Cilia Flores también es motivo de preocupación para la defensa, ya que se informó que padece problemas cardíacos y está a la espera de resultados médicos. El juez Hellerstein aún debe confirmar su decisión de manera oficial.

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