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Reconocida empresaria fue encontrada sin vida en un hotel; sospechan de director de cárcel

La víctima fue identificada como una empresaria de 38 años; su pareja también fue hallada en la habitación del hotel con una herida.

Flávia Barros fue hallada sin vida en una habitación de hotel
Reconocida empresaria fue encontrada sin vida en un hotel; sospechan de director de cárcel
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

El estado de Sergipe, en Brasil, se encuentra conmocionado tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la reconocida empresaria Flávia Barros, de 38 años, en una habitación de hotel en Aracaju. Sin embargo, lo que arrancó como un hecho violento, dio un nuevo giro en la investigación debido que el principal sospechoso es su pareja sentimental, quien era director de un centro penitenciario.

Las autoridades de este país mencionaron que todo ocurrió inicialmente el pasado sábado 21 de marzo de 2026. Según los reportes, la pareja asistió a un concierto del cantante local Rey Vaqueiro antes de hospedarse en un hotel ubicado en el paseo marítimo de Atalaia, en la capital de Sergipe.

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Posteriormente, el domingo 22 de marzo, se reportaron disparos en la habitación por lo que, las autoridades ingresaron a la habitación, la cual presentaba señales de haber sido forzada. En el interior, la policía encontró a Flávia Barros había fallecido a causa de múltiples impactos de bala. Junto a ella se encontraba su pareja, Tiago Sóstenes Miranda de Matos, con una herida de arma de fuego.

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¿Quién era Flávia Barros?

Flávia Barros era una figura activa en redes sociales, debido a que tenía más de 20,000 seguidores, sino también una destacada emprendedora y académica. Además era originaria de Bahía, lideraba una empresa de soluciones financieras dedicada a la gestión de deudas y cursaba el cuarto semestre de Derecho en el Centro Universitario UniRios.

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Por otro lado, las autoridades confirmaron que el 15 de marzo, Flávia celebró su cumpleaños número 38, y fue en esta fecha en la que también formalizó su noviazgo con Miranda de Matos, tras haberse conocido en noviembre de 2025. Su último mensaje en redes, cargado de gratitud, rezaba: “Agradezco a Dios todo lo que he vivido hasta ahora y todo lo que está por venir”.

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Ante esto, se conoció que Tiago Sóstenes Miranda de Matos era el director del Complejo Penitenciario Paulo Afonso. Por lo cual, tras lo ocurrido con la empresaria, fue trasladado en estado grave al Hospital de Urgencias de Sergipe (Huse), donde permanece bajo custodia policial tras ser intervenido quirúrgicamente.

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El Gobierno de Bahía oficializó su destitución inmediata del cargo. Pese a esto, la Secretaría de Administración Penitenciaria señaló que el funcionario no tenía antecedentes disciplinarios ni presentaba indicios de inestabilidad previa, la delegada Nalile Castro fue enfática al describir el lugar del hallazgo como una “escena típica de feminicidio”.

Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación del Departamento de Homicidios y Protección de Personas (DHPP), mientras se espera que el sospechoso recupere la conciencia para rendir su declaración formal ante la justicia.

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