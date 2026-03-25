Cuenta atrás para Noelia Castillo: La hora exacta en la que se cumplirá su último deseo

La sociedad española contiene el aliento ante el desenlace de uno de los casos más mediáticos y jurídicamente complejos de los últimos años. Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que se convirtió en el rostro de la lucha por la autonomía personal, tiene una cita con su destino este jueves 26 de marzo de 2026.

Tras una batalla legal que ha escalado hasta las más altas instancias europeas, el procedimiento que pondrá fin a su sufrimiento ya tiene una hoja de ruta definida.

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¿A qué hora es la eutanasia de Noelia Castillo?

Según ha confirmado su entorno cercano y tras la resolución definitiva de las medidas cautelarísimas, el procedimiento de prestación de ayuda para morir está programado para las 5:00 p.m, es decir, a las 11:00 a.m (HORA COLOMBIA). Este horario no es casual; permite a la joven pasar una última mañana en la intimidad de su hogar o centro de referencia en Barcelona, rodeada de sus seres queridos más íntimos y despidiéndose bajo sus propios términos. Puedes leer: ¿Cuánto tiempo tarda la eutanasia en hacer efecto?

A las cinco de la tarde, el equipo médico asignado iniciará el protocolo establecido por la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), garantizando que el proceso sea indoloro y respetuoso con la dignidad de Noelia.

El fallo del Tribunal de Estrasburgo: Un muro para el recurso del padre

El elemento que ha mantenido en vilo la ejecución de este derecho fue la oposición frontal de su padre. En un intento desesperado por "salvar la vida de su hija", el progenitor recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) alegando que Noelia no gozaba de la capacidad mental necesaria debido al trauma derivado de una agresión sexual múltiple sufrida en 2022.

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Sin embargo, la justicia europea ha sido tajante. Al rechazar la suspensión del proceso, el TEDH ha validado las evaluaciones de los peritos españoles: Noelia es plenamente capaz.

Su decisión de morir no es un arrebato, sino la consecuencia de una paraplejia irreversible y un dolor neuropático crónico que le impide llevar la vida que ella considera digna. "No quiero que me obliguen a vivir una vida que no es mía", explicaba la joven en sus últimas declaraciones públicas.

Noelia Castillo, se someterá a la eutanasia /Foto: redes sociales /IA

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Mientras el reloj avanza hacia las 5:00 P.M, la figura de su madre, Yolanda Ramos, emerge como un pilar de apoyo silencioso. A diferencia del padre, Yolanda ha decidido acompañar a Noelia en su voluntad, protagonizando un desgarrador ejemplo de aceptación.

Este contraste familiar ha generado un intenso debate en redes sociales sobre los límites de la patria potestad y el derecho de los hijos adultos a decidir sobre su propio cuerpo.

Un precedente histórico para la ley de eutanasia en España

El caso de Noelia Castillo Ramos marcará un antes y un después en la jurisprudencia española. Es la primera vez que una solicitud de eutanasia sobrevive a una presión judicial de tal magnitud por parte de un familiar directo y llega hasta Estrasburgo.

El éxito de su petición reafirma que, en el marco legal actual, la voluntad del paciente soberano prevalece sobre cualquier creencia o deseo de terceros, siempre que se cumplan los requisitos de padecimiento crónico e imposibilitante.

A medida que se acerquen las cinco de la tarde de este jueves, Barcelona será el epicentro de una reflexión nacional sobre la compasión, la libertad y el final de la vida. Noelia, finalmente, podrá "irse en paz", cerrando un círculo de dolor que comenzó hace cuatro años y que hoy encuentra su descanso definitivo.

🇪🇸 La última entrevista de Noelia Castillo Ramos, una española de 25 años que recibirá la eutanasia dentro de 48 horas debido a sus problemas de TLP, depresión y una paraplejía causada por un intento fallido de suicidio. pic.twitter.com/J74qG5MfDA — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) March 24, 2026