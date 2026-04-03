Tekashi 6ix9ine sale de prisión con un regalo que supuestamente le dio Nicolás Maduro

El regreso a la libertad del rapero Tekashi 6ix9ine no pasó desapercibido. Luego de cumplir una condena de tres meses en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el artista volvió a acaparar titulares, esta vez por un detalle que rápidamente se volvió viral en redes sociales: un peluche que, según él, estaría firmado por Nicolás Maduro.

La escena ocurrió justo al salir del centro penitenciario, donde Tekashi 6ix9ine fue recibido por allegados y medios. En medio del revuelo, el cantante mostró con entusiasmo un muñeco de Bob Esponja y aseguró que tenía una firma auténtica del mandatario venezolano, con quien, según sus palabras, habría coincidido durante su reclusión.

Tekashi 6ix9ine y el detalle que encendió las redes

El momento quedó registrado en video y fue el propio Tekashi 6ix9ine quien lo difundió. “Mira, Maduro lo firmó”, se le escucha decir mientras exhibe el objeto ante las cámaras. En el peluche, según mostró, se podía leer una dedicatoria con fecha del 2 de abril y una frase alusiva a Venezuela.

El gesto, tan inesperado como llamativo, generó una ola de reacciones inmediatas. Mientras algunos seguidores del artista tomaron el hecho con humor, otros cuestionaron la veracidad de la historia, poniendo en duda que realmente haya existido un encuentro entre ambos en el mismo centro de detención.

La controversia creció aún más debido a la naturaleza mediática de Tekashi 6ix9ine, quien ha construido buena parte de su carrera alrededor de momentos virales y declaraciones que rápidamente se posicionan en plataformas digitales.



Tekashi 6ix9ine, Maduro y el contexto del mensaje

En paralelo, también circuló un comunicado atribuido a Nicolás Maduro, difundido días antes de la salida del rapero. En ese mensaje, el mandatario, junto a su esposa Cilia Flores, hacía un llamado a la calma y a la unión nacional, asegurando mantenerse “firmes” frente a la situación.

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“Hoy, más que nunca, llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación…”, decía parte del texto que comenzó a moverse en redes sociales y que terminó vinculándose con la narrativa alrededor de Tekashi 6ix9ine.

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Este cruce de elementos —la liberación del artista, el supuesto regalo y el mensaje político— terminó por consolidar una historia que rápidamente escaló en visibilidad digital.

El detalle del peluche no solo se convirtió en tendencia, sino que también reavivó el interés por la estadía del rapero en prisión y las figuras con las que, presuntamente, habría coincidido.

Tras su salida, Tekashi 6ix9ine también fue visto celebrando su libertad con una cadena llamativa que le entregó un amigo, mientras se dirigía a un vehículo que lo esperaba a las afueras del centro de detención. Su actitud relajada y sonriente contrastó con los días previos en los que permaneció bajo custodia federal.

Por ahora, el episodio sigue generando conversación. La historia del supuesto obsequio firmado mantiene divididas las opiniones entre quienes lo ven como una anécdota curiosa y quienes consideran que se trata de un nuevo capítulo mediático protagonizado por Tekashi 6ix9ine, un artista que continúa dominando la conversación digital incluso fuera de los escenarios musicales.

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