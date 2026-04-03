Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
NUEVAS FOTOS DE ARTEMIS
FALLECE EMPRESARIO COLOMBIANO
CRISTO LE CRECE EL CABELLO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Tekashi 6ix9ine sale de prisión con un regalo que supuestamente le dio Nicolás Maduro

Tekashi 6ix9ine sale de prisión con un regalo que supuestamente le dio Nicolás Maduro

El rapero estadounidense recuperó su libertad y exhibió un curioso obsequio atribuido al mandatario venezolano.

Tekashi 6ix9ine y el supuesto detalle de Nicolás Maduro.jpg
Tekashi 6ix9ine y el supuesto detalle de Nicolás Maduro
Fotos: Instagram 6ix9ine y Nicolás Maduro
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 3 de abr, 2026

El regreso a la libertad del rapero Tekashi 6ix9ine no pasó desapercibido. Luego de cumplir una condena de tres meses en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el artista volvió a acaparar titulares, esta vez por un detalle que rápidamente se volvió viral en redes sociales: un peluche que, según él, estaría firmado por Nicolás Maduro.

La escena ocurrió justo al salir del centro penitenciario, donde Tekashi 6ix9ine fue recibido por allegados y medios. En medio del revuelo, el cantante mostró con entusiasmo un muñeco de Bob Esponja y aseguró que tenía una firma auténtica del mandatario venezolano, con quien, según sus palabras, habría coincidido durante su reclusión.

Noticias relacionadas:

  1. ¿Tekashi murió en prisión?
    ¿Tekashi murió en prisión?
    /Foto: AFP
    Farándula

    ¿Dónde está Tekashi? El ex de Yailin vuelve a ser tendencia en redes sociales

  2. VIDEO: Tekashi 6ix9ine presume su reingreso a prisión junto a Nicolás Maduro
    VIDEO: Tekashi 6ix9ine presume su reingreso a prisión junto a Nicolás Maduro
    Foto: Redes de Tekashi y de Nicolás Maduro
    Internacional

    VIDEO: Tekashi 6ix9ine presume su reingreso a prisión junto a Nicolás Maduro

Tekashi 6ix9ine y el detalle que encendió las redes

El momento quedó registrado en video y fue el propio Tekashi 6ix9ine quien lo difundió. “Mira, Maduro lo firmó”, se le escucha decir mientras exhibe el objeto ante las cámaras. En el peluche, según mostró, se podía leer una dedicatoria con fecha del 2 de abril y una frase alusiva a Venezuela.

El gesto, tan inesperado como llamativo, generó una ola de reacciones inmediatas. Mientras algunos seguidores del artista tomaron el hecho con humor, otros cuestionaron la veracidad de la historia, poniendo en duda que realmente haya existido un encuentro entre ambos en el mismo centro de detención.

La controversia creció aún más debido a la naturaleza mediática de Tekashi 6ix9ine, quien ha construido buena parte de su carrera alrededor de momentos virales y declaraciones que rápidamente se posicionan en plataformas digitales.

Tekashi 6ix9ine, Maduro y el contexto del mensaje

En paralelo, también circuló un comunicado atribuido a Nicolás Maduro, difundido días antes de la salida del rapero. En ese mensaje, el mandatario, junto a su esposa Cilia Flores, hacía un llamado a la calma y a la unión nacional, asegurando mantenerse “firmes” frente a la situación.

Publicidad

“Hoy, más que nunca, llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación…”, decía parte del texto que comenzó a moverse en redes sociales y que terminó vinculándose con la narrativa alrededor de Tekashi 6ix9ine.

Publicidad

Este cruce de elementos —la liberación del artista, el supuesto regalo y el mensaje político— terminó por consolidar una historia que rápidamente escaló en visibilidad digital.

El detalle del peluche no solo se convirtió en tendencia, sino que también reavivó el interés por la estadía del rapero en prisión y las figuras con las que, presuntamente, habría coincidido.

Otras noticias:

  1. Yailin 'La más viral' y Tekashi Sixnine
    Yailin 'La más viral' y Tekashi Sixnine
    Foto: Redes sociales
    Farándula

    Yailin acusó a Tekashi de abuso en su contra y rompió en llanto: "Me siento sola"

  2. Yina Calderón y su mensaje a Tekashi 69
    Yina Calderón rompe el silencio sobre el supuesto fallecimiento de Tekashi 69: “Pensativa”
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Yina Calderón rompe el silencio sobre el supuesto fallecimiento de Tekashi 69: “Pensativa”

Tras su salida, Tekashi 6ix9ine también fue visto celebrando su libertad con una cadena llamativa que le entregó un amigo, mientras se dirigía a un vehículo que lo esperaba a las afueras del centro de detención. Su actitud relajada y sonriente contrastó con los días previos en los que permaneció bajo custodia federal.

Por ahora, el episodio sigue generando conversación. La historia del supuesto obsequio firmado mantiene divididas las opiniones entre quienes lo ven como una anécdota curiosa y quienes consideran que se trata de un nuevo capítulo mediático protagonizado por Tekashi 6ix9ine, un artista que continúa dominando la conversación digital incluso fuera de los escenarios musicales.

Mira también: ¿Tekashi 69 falleció? Esto es lo que se sabe sobre la salud del rapero y el supuesto ataque

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Nicolás Maduro

Chismes de famosos