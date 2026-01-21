¿Dónde está Tekashi? El ex de Yailin vuelve a ser tendencia en redes sociales

¿Dónde está Tekashi 69? Esa es la pregunta que se repite con fuerza en redes sociales luego de que en las últimas horas se viralizaran versiones que aseguran que el rapero estadounidense habría muerto mientras permanece recluido en Estados Unidos.

Las publicaciones se multiplicaron rápidamente en plataformas como X, Facebook e Instagram, generando confusión entre seguidores y usuarios que buscan información clara.

Tekashi 69, cuyo nombre real es Daniel Hernández, volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital, no por un lanzamiento musical, sino por una ola de rumores que, hasta ahora, no cuentan con respaldo oficial. La ausencia de comunicados formales ha sido el principal combustible para que estas versiones se expandan sin control.

Las publicaciones que circularon en redes apuntan a un supuesto hecho ocurrido dentro del centro de detención donde se encuentra recluido el artista. Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad penitenciaria ni entidad judicial ha confirmado una situación de ese tipo.

Tampoco personas cercanas al rapero ni voceros oficiales han emitido pronunciamientos que respalden estas versiones. De hecho, los registros públicos disponibles no reflejan cambios en su situación legal ni alertas relacionadas con su estado actual, lo que ha llevado a varios medios internacionales a catalogar esta información como rumores no verificados.

¿Tekashi murió? /Foto: redes sociales

¿Dónde está recluido Tekashi 69?

Actualmente, Tekashi 69 se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Su ingreso al recinto se dio a inicios de 2026, luego de que se determinara un incumplimiento en los términos de su libertad condicional.

Como consecuencia de esa situación, el rapero recibió una condena de tres meses de reclusión. Además, enfrenta un periodo adicional de doce meses de supervisión, relacionado con el mismo proceso. Desde su ingreso al centro de detención, no se han reportado modificaciones oficiales en su estatus.

Tekashi es expareja de Yailin La Más Viral

El nombre de Tekashi 69 sigue generando interés no solo por su carrera musical, sino también por su relación pasada con Yailin La Más Viral. Ese vínculo lo mantiene en el radar de los medios de entretenimiento y de una audiencia que sigue de cerca cada novedad relacionada con su vida personal y legal.

Vale la pena mencionar que hasta el momento, no existe confirmación oficial de que Tekashi 69 haya muerto o de que haya ocurrido un hecho fuera de lo normal en el centro de detención donde permanece. Todo apunta a una ola de rumores nacida en redes sociales, amplificada por cuentas que no citan fuentes confiables.

