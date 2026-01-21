Yina Calderón rompe el silencio sobre el supuesto fallecimiento de Tekashi 69: “Pensativa”

En las últimas horas el nombre de Tekashi 69 comenzó a ser tendencia en redes sociales, debido a un rumor en el cuál menciona que este habría perdido la vida mientras permanece en una cárcel de Nueva York, noticia que no ha sido confirmada. Pese a esto, Yina Calderón usó sus redes sociales para pronunciarse al respecto.

Daniel Hernández o mejor conocido como Tekashi 69, vuelve a estar en la atención de todas las personas debido a este rumor que está en las redes sociales. Ante esto, en su cuenta de Instagram, Yina rompió el silenció para expresar su opinión sobre esta noticia y afirmó que espera que esto sea mentira.

"Me levanté pensativa, realmente hay una noticia que está circulando... un chisme, de que presuntamente Tekashi 69 está muerto, bebé, ojalá eso sea falso, uno cómo sabe, uno cómo indaga...", señaló la creadora de contenido, donde también explicó que el rapero es su amor platónico.

"entonces ojalá sea falsa, obviamente ojalá, porque no bebés, yo no puedo irme de este mundo sin conocer a este tipo", insistió, esto mientras compartía un espacio con sus seguidores en redes sociales.



¿Por qué se mencionó que Tekashi 69 perdió la vida?

La información de que el rapero Tekashi 69 perdió la vida comenzó luego de que algunos usuarios comenzaron a difundir información sin pruebas, de que el artista había perdido la vida en una prisión de Estados Unidos.

Puedes leer: Aida Victoria rompe el silencio y hace dura confesión a sus seguidores: "Vivía llevada"

Publicidad

Recordemos que Hérnandez fue recluido a comienzos de enero en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Su ingreso a prisión se dio luego de que un juez determinara que incumplió las condiciones de su libertad supervisada, derivadas de procesos judiciales anteriores, en una condena de tres meses.

Publicidad

Pese a esto, en en sus redes sociales el rapero apareció más vivo que nunca con un video en su cuenta oficial de Instagram, durante el clip aparece haciéndole al parecer una pauta a un tema relacionado con las apuestas, al punto que la pieza audiovisual dice “estos tres meses”.

El rapero se veía muy sereno en el video y es que, de hecho, se sabe que estaba orgulloso de estar en la misma prisión en la que está Nicolás Maduro, pues así lo hizo saber él cuando llegó al lugar.

Mira también: Qué pasa con Tekashi 69: video daría giro a los rumores que sacuden las redes