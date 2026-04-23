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Aparece nuevo mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel, rindió homenaje a reconocida figura

El exmandatario reapareció en sus redes sociales desde prisión en Estados Unidos, donde aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores.

Nicolás Maduro
Aparece nuevo mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel, rindió homenaje a reconocida figura
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

La política de Venezuela cambió el 3 de enero de 2026, cuando Nicolás Maduro fue capturado en Caracas durante una operación coordinada por Washington. Actualmente, el líder chavista se encuentra tras las rejas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), en Estados Unidos.

Informes recientes de medios como The New Yorker compartieron varios detalles sobre la vida cotidiana de Nicolás Maduro en la prisión federal de Nueva York. Según reportes, el dictador venezolano ha sido ubicado en el pabellón 4 North, una sección destinada para criminales de alta peligrosidad cómo el caso de Sean 'Diddy' Combs, entre otros.

Puedes leer: "Olía a mie%#*": Tekashi 6ix9ine revela detalles de su convivencia con Maduro

A pesar de su estatus previo, Nicolás Maduro se somete a las reglas estrictas del penal. “Te dan la misma cantidad de ropa, la misma ración de la tienda de la prisión y te levantas de la cama cada día a la misma hora que todos los demás”, detalló el medio el medio en cuestión.

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De igual forma, se conoció que esta situación está comenzando a afectar la salud mental de Nicolás Maduro, el medio citado afirmó que sufre de insomnio severo y que, en momentos de desesperación, suele gritar que se encuentra "secuestrado". Como refugio ante esta situación, el exmandatario dedica gran parte de sus horas a la lectura de la Biblia.

¿Cuál fue el mensaje de Nicolás Maduro en redes sociales a figura reconocida?

Sin embargo, Nicolás Maduro mantiene presencia en sus redes sociales para emitir mensajes políticos y espirituales. Tanto es así que el 21 de abril de 2026, al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, este decidió publicar un mensaje en su cuenta de X rindiendo homenaje al pontífice argentino.

Puedes leer: Sale a la luz jugada secreta de Maduro en EE. UU.; la carta que cambiaría el juicio

Al punto que con sus palabras, destacó la "valentía" de Francisco y su "amor por los pueblos que sufren". Asimismo, atribuyó al fallecido papa el reconocimiento de figuras religiosas venezolanas en el altar católico universal, mencionando específicamente a san José Gregorio Hernández y a santa Carmen Rendiles.

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"¡Gracias, papa Francisco! Sembraste esperanza para siempre", agregó Nicolás Maduro, recordemos que la cuenta de X ha compartido varios mensajes filtrados por el exmandatario desde Nueva York , los cuales estos tienen carácter religioso y político, al punto que hace días apoyó la convocatoria oficialista a una peregrinación nacional contra las sanciones.

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