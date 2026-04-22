Julio César Jasso Ramírez, un joven de 27 años, es el nombre que hoy ocupa los informes de las autoridades tras los eventos ocurridos en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Lejos de ser un visitante casual, este individuo, originario de Tlapa, en el estado de Guerrero, transformó una mañana de lunes en un episodio de alta tensión que ha sido calificado como un hecho sin precedentes en la historia de los recintos culturales del país.

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Jasso no llegó al sitio por impulso; su presencia fue el resultado de una logística trazada con días de antelación.



Él era Julio César Jasso Ramírez quien causó caos en Teotihuacán; esta fue su inspiración Foto: Redes sociales

La investigación revela que el sujeto realizó múltiples visitas de reconocimiento previas al área. Se hospedó en hoteles cercanos en diversas ocasiones y, el día del suceso, utilizó un vehículo de aplicación para llegar al recinto, portando una mochila que contenía un equipo considerable.

En su interior, las autoridades hallaron un revólver Smith & Wesson calibre .38 especial, valorado en aproximadamente 40,000 pesos, y más de 50 cartuchos útiles cuyo costo se estima en 10,000 pesos. Además de las herramientas físicas, llevaba consigo escritos y literatura que daban pistas sobre su estado mental.

¿En qué se inspiró Julio César Jasso para atacar?

El motor detrás de sus acciones parece estar ligado a un fenómeno conocido en la psicología como "copycat" o efecto de imitación. Según los reportes oficiales, Jasso Ramírez mostraba una tendencia a copiar comportamientos violentos ocurridos en otros tiempos y lugares.

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Específicamente, se encontraron evidencias que lo vinculan con una fascinación por un evento masivo ocurrido en una escuela de Estados Unidos en abril de 1999.

No es casualidad que su intervención en la Pirámide de la Luna ocurriera un 20 de abril, coincidiendo con el aniversario número 27 de aquel suceso extranjero.

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Incluso su apariencia física fue una elección deliberada. Vestido con pantalón negro y una camisa de cuadros, Jasso habría intentado emular la vestimenta de uno de los protagonistas de aquella tragedia de finales de los noventa.

Durante los 25 minutos que duró el incidente, el joven se mostró "desconectado de la realidad", lanzando frases que sugerían una motivación mística o externa.

En sus notas personales, escribió que recibía una "inspiración más allá de la Tierra" para llevar a cabo su plan, mencionando que actuaba bajo órdenes de entidades no especificadas.

Este perfil, descrito por la fiscalía como psicopático, se caracteriza por una falta de remordimiento y una percepción alterada del entorno.

Durante el altercado en la cima del templo, llegó a afirmar falsamente que ya había realizado sacrificios previos, lo que refuerza la teoría de que vivía en una realidad propia.

Al verse superado por los elementos de la Guardia Nacional, quienes lograron herirlo en una extremidad inferior para intentar detenerlo, el joven decidió poner punto final a su propia historia utilizando su herramienta de fuego antes de ser capturado.

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La figura de Julio César Jasso Ramírez ha puesto en alerta a los sistemas de seguridad nacional. Aunque se confirmó que actuó de manera solitaria y sin vínculos con agrupaciones organizadas, su capacidad para infiltrar un sitio de alta afluencia con tal cantidad de equipo ha generado un cambio inmediato en los protocolos de vigilancia.

Ahora, el recuerdo de este joven de Guerrero queda ligado a una investigación profunda sobre cómo las influencias externas y las patologías mentales pueden converger en los escenarios más inesperados de México.