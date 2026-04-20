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Aparece video dentro de la Universidad Sergio Arboleda tras caída de joven de un sexto piso

Las imágenes muestran a las autoridades en el lugar donde fue hallada la estudiante de primer semestre dentro de la institución.

Estudiante cae de un sexto piso de la Sergio Arboleda
Aparece video en la Universidad Sergio Arboleda tras caída de joven desde un sexto piso
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

En las horas de la tarde de este lunes 20 de abril de 2026, se presentó el fallecimiento de una estudiante de primer semestre de la Universidad Sergio Arboleda. El suceso, tuvo lugar en la sede principal de la institución, ha provocado una fuerte conmoción y ha puesto el foco sobre la importancia de la salud mental en los entornos educativos.

Se conoció que el incidente se registró aproximadamente a las 3:40 de la tarde. Según los reportes iniciales, la joven cayó desde el sexto piso del edificio que alberga la Facultad de Derecho, impactando en la plazoleta principal del campus, ubicada en la calle 74 con carrera 14, en la localidad de Chapinero.

Minutos después se comenzaron a difundir videos de cómo las autoridades llegaron para rodear al cuerpo y llevándoselo. Ante la emergencia, se ordenó la evacuación masiva de estudiantes, docentes y personal administrativo.

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Al lugar llegaron ambulancias y unidades del cuerpo de Bomberos; sin embargo, debido a la gravedad del impacto, la estudiante no pudo ser trasladada a un centro médico y falleció en el sitio. Unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Metropolitana de Bogotá asumieron los actos urgentes, acordonando la zona para realizar la inspección técnica del cadáver.

La Kalle se reserva y cuida el intereses de sus lectores por lo cual, si deseas ver el video que hay con relación a esto, puedes ir al siguiente link.

¿Qué dijo la Universidad Sergio Arboleda tras esto?

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, la Universidad Sergio Arboleda emitió un comunicado oficial expresando su "inmensa tristeza" por la partida de la alumna, señalando que este hecho "conmueve profundamente a esta Comunidad Académica y la sume en un inmenso dolor".

Sin embargo, el primer mensaje por la entidad educativa generó indignación en redes sociales, esto debido a que la institución notificó que las clases del lunes se suspendían, pero advirtió que las actividades se retomarán con normalidad el martes 21 de abril.

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Puedes leer: Manuela González revela conversación con integrante fallecido de Sin Senos Sí Hay Paraíso

Finalmente, la institución indicó que se cancelaron las clases de mañana, 21 de abril de 2026. “Desde esta casa de estudios, expresamos nuestra inmensa tristeza y abrazamos a su familia, amigos, docentes y compañeros, y elevamos nuestras plegarias para que el consuelo y sosiego los acompañen en este difícil momento”, concluyó.

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En respuesta a la crisis, la universidad anunció la activación de protocolos de atención y la habilitación de canales de apoyo psicológico para brindar acompañamiento a quienes lo requieran en este difícil momento.

Por lo cual, diversas voces del sector educativo han reiterado la urgencia de fortalecer las estrategias de bienestar estudiantil para prevenir este tipo de tragedias en los campus universitarios de la capital.

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