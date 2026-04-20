Estudiante cayó desde un sexto piso en la Universidad Sergio Arboleda; evacuaron la institución

Durante la tarde de este lunes 20 de abril de 2026 se presentó un incidente en las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda. Una mujer, identificada preliminarmente como estudiante de la institución, perdió la vida al caer desde el sexto piso de uno de los bloques académicos.

Las autoridades conocieron que el suceso ocurrió alrededor de las 3:45 p.m., provocando conmoción inmediata de cientos de jóvenes y docentes que se encontraban en plena jornada educativa.

Puedes leer: IMÁGENES: Así fue, paso a paso, el ataque a producción de Sin senos sí hay paraíso



Según los reportes iniciales y testimonios de las personas, la caída se produjo desde el edificio que alberga la facultad de Derecho, terminando el cuerpo de la mujer en la plazoleta central del campus universitario. Estudiantes que se encontraban en salones contiguos relataron haber escuchado un "golpe seco" y gritos, seguidos de una rápida movilización del personal de seguridad.



¿Qué más se conoció de la mujer que cayó en la Sergio Arboleda?

Tras reportarse la emergencia, la institución activó sus protocolos de seguridad y procedió con la evacuación masiva de estudiantes, administrativos y personal docente de todos los edificios. Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá y servicios de ambulancias llegaron al lugar en cuestión de minutos para acordonar el área e iniciar los actos urgentes.

Puedes leer: Identifican a integrantes de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que murieron en ataque en Bogotá

Por lo cual, la Universidad Sergio Arboleda emitió un comunicado oficial y correos electrónicos dirigidos a toda su comunidad académica. En el mensaje, se informó que las clases de pregrado y posgrado quedaban canceladas de forma inmediata por el resto del lunes 20 de abril, con el fin de permitir las labores de las autoridades.

Publicidad

"Les informamos que las clases de pregrado y postgrado de hoy, 20 de abril de 2026, se cancelan a partir de este momento. Mañana, las actividades académicas se retomarán en las modalidades y horarios habituales", señaló la institución educativa en un comuunicado en sus redes sociales.

Publicidad

La institución también aclaró que las actividades académicas se retomarán el martes 21 de abril en sus horarios y modalidades habituales. Esto debido a que los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades. Pese a esto, la institución ya confirmó que la joven de primer semestre falleció por la caída del sexto piso.

Aunque versiones en redes sociales sugirieron la hipótesis de un posible suicidio, la Policía pidió cautela y evitó confirmar oficialmente cualquier motivo hasta que se establezcan los pormenores del caso y se verifique plenamente la identidad de la mujer y su vínculo con el plantel.