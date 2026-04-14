El era Luis Martínez, el joven que murió tras un atraco al frente de su trabajo en Bogotá

Luis Arturo Martínez Monroy, un joven de tan solo 19 años, falleció tras ser víctima de un impacto de bala durante un atraco en la localidad de Engativá, donde trabajaba buscando mejores oportunidades, para poder salir adelante.

Por otro lado, se conoció que Luis Martínez era de Hatillo de Loba, en el sur de Bolívar, quien había tomado la decisión de migrar a la capital del país, esto con el fin de salir adelante y sus seres queridos, al punto que encontró empleo en un establecimiento en el sector de Gran Granada, en Engativá.

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Sin embargo, el pasado domingo 12 de abril, sujetos armados irrumpieron en el local para cometer un robo. Tanto es así que en los videos de seguridad se puede observar cómo dos delincuentes ingresaron al negocio, intimidando a clientes y trabajadores, al punto que en las imágenes se observa a los asaltantes cerca de la caja registradora exigiendo dinero.



Al parecer, en un intento por resguardarse o ante un movimiento que los ladrones interpretaron como un riesgo, uno de los responsables atacó a Luis Martínez directamente en la cabeza.



¿Qué pasó con Luis Martínez?

Tras el ataque, los delincuentes continuaron amedrentando a las demás empleadas antes de huir. Luis Martinez fue trasladado de urgencia a un centro asistencial con pronóstico reservado.

Lamentablemente, tras ser diagnosticado con muerte cerebral, Martínez falleció en la tarde del lunes 13 de abril en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Situación que provocó una gran indignación en su tierra natal, y por sus vecinos del sector de Engativa.

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Por otro lado, se conoció por parte del alcalde local de Engativá, Víctor Huertas, señaló que se están realizando compromisos con la comunidad para mejorar la vigilancia, destacando que en lo corrido del año se han capturado a más de 50 delincuentes en la zona.

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Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que utiliza los videos del robo para identificar y capturar a los responsables del homicidio. Mientras tanto, la Alcaldía Municipal emitió un comunicado expresando su solidaridad con la familia Martínez Monroy, pidiendo fortaleza para sobrellevar esta "irreparable pérdida".

Allegados del joven lo recordaron como una persona trabajadora que solo buscaba salir adelante ante la falta de opciones en su propio territorio.