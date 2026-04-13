Hallan cuerpo de reconocido estilista en su peluquería en Manizales; hay pistas clave

La ciudad de Manizales se encuentra de luto tras encontrar el cuerpo sin vida de Jorge Eliécer Montoya Londoño, de 61 años, o más conocido como Jorge ‘Cebra’. Este episodio ocurrió este lunes, 13 de abril de 2026, al interior de su establecimiento, la Academia Cebra Internacional, ubicada en el sector del Parque Caldas.

El cuerpo fue encontrado cerca de las 10:00 a. m, esto por un empleado que acudió al local, situado en la calle 29 entre carreras 21 y 22, para iniciar la jornada laboral. Las autoridades comentaron que el establecimiento funcionaba tanto como academia de peluquería y modelaje como residencia para Jorge Cebra.

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Sin embargo, al ingresar al inmueble, el trabajador se topó con el cuerpo de su jefe y de inmediato se comunicó con las autoridades. Cuando estas llegaron vieron que la víctima presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma blanca. Los peritos forenses trabajaron para determinar la hora exacta del deceso, las primeras hipótesis sugieren que el ataque ocurrió en la noche del domingo 12 de abril, después de que el local cerrará sus puertas al público hacia las 7:00 de la noche.



¿Qué se conoció en la investigación de Jorge Cebra?

La Policía Metropolitana de Manizales reveló detalles de lo ocurrido con Jorge Cebra, descartando que el móvil del crimen fuera un robo, debido a que el local no presentaba señales de ingreso forzado en puertas, chapas o ventanas. Además, las pertenencias personales de la víctima y los enseres de la academia se encontraban intactos en su lugar.

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Por lo cual, el CTI de la Fiscalía y la Policía activaron una unidad investigativa que se encarga de recolectar pruebas y analizar las cámaras de seguridad de la zona y del propio establecimiento. Por lo cual, esperan encontrar respuesta sobre lo ocurrido con Jorge Cebra.

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Este era una reconocida figura en el mundo del estilismo con más de 40 años de trayectoria en este mundo, donde formó a decenas de personas en su academia. Su labor no se limitaba al ámbito empresarial; era ampliamente reconocido por su vocación social.

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Al punto que el exconcejal de Manizales, Christian Pérez, recordó con dolor su partida, destacando las jornadas en las que juntos llevaban servicios de belleza y bienestar a los barrios más vulnerables de la ciudad. Dado a este ataque ya son 17 homicidios que se registran en Manizales en lo que va del año 2026.