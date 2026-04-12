Nuevos detalles sobre presunto caso de abuso sexual en conjunto residencial de Usme

El pasado viernes 9 de abril, en la localidad de Usme, al sur de Bogotá se presentaron violentos disturbios registrados en un conjunto residencial donde un adolescente de 15 años, señalado de un presunto abuso contra otro menor, fue atacado brutalmente por una turba.

Para el medio de comunicación Noticia RCN, la madre del menor rompió el silencio para denunciar la gravedad de las heridas sufridas por su hijo durante el intento de linchamiento, según su testimonio, el joven no solo fue golpeado, sino atacado con armas blancas antes de ser evacuado por las autoridades.

“Le dieron 3 puñaladas. El doctor me dijo que le afectaron la parte del pulmón y que es complicado. A él toca hacerle una cirugía”, reveló la mujer sobre lo ocurrido con su hijo en el conjunto en Usme, además comentó que el menor fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia y su pronóstico médico se mantiene bajo reserva.

Recordemos que cerca de 400 personas se congregaron para agredir al adolescente, acusado presuntamente de abusar de una menor de 12 años en un conjunto de Usme. La situación obligó a la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y de la Policía Metropolitana.

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¿Cuáles son los nuevos detalles de este caso en Usme?

Tanto es así que durante los videos que hubo de este operativo de extracción se pudo observar como el vehículo de las autoridades terminó arrollando accidentalmente a un ciudadano que se atravesó frente al vehículo, causándole múltiples fracturas.

Las autoridades confirmaron que los uniformados también fueron blanco de ataques mientras intentaban garantizar la seguridad del señalado. Sin embargo, se conoció que a pesar de lo ocurrido la familia de la niña presuntamente afectada no ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía.

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Se conoció que los familiares de la menor habrían rechazado el acompañamiento institucional y la asesoría legal para avanzar en el proceso judicial. Por otro lado, la madre del joven herido defiende su inocencia y asegura que están siendo víctimas de persecución.

“El papá tomó justicia por sus propias manos y realmente también amenazó de matarnos a todos nosotros por lo que pasó, pero yo quiero justicia porque mi hijo es inocente”, afirmó la mujer, subrayando que su familia vive bajo constante temor sobre la situación que terminó ocurriendo en Usme.

Actualmente, las autoridades mantienen abiertas dos líneas de investigación. La primera busca esclarecer la veracidad de los señalamientos de abuso, y la segunda se centra en identificar a los responsables de las agresiones con arma blanca contra el adolescente.