VIDEO: Abuelito regresó a su casa tras el terremoto en Venezuela para salvar a sus perros

El pasado miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por un doble evento sísmico que dejó un rastro de destrucción a su alrededor. Sin embargo, en medio del caos y la emergencia, la historia de un adulto mayor que arriesgó su integridad para salvar a sus dos mascotas se ha vuelto viral en redes sociales.

De acuerdo con los informes técnicos, la región norte de Venezuela experimentó dos sismos de gran magnitud en un intervalo de apenas 39 segundos, el primero de magnitud 7.2 y un segundo de 7.5. El Servicio Geológico Colombiano reportó una intensidad cercana a 7.1, sintiéndose incluso en ciudades como Bogotá.

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Los lugares donde hubo mayor repercusión fueron Caracas y La Guaira. Las autoridades, representadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informaron que la cifra de fallecidos ascendió a 589, mientras que los heridos superan los 2000. Además, se han contabilizado al menos 346 estructuras afectadas, incluyendo centros comerciales, hospitales y edificios residenciales.



¿Cómo el abuelito rescató a sus mascotas en Venezuela?

Horas después de los terremotos en Venezuela, comenzó a circular un video grabado por ciudadanos en una de las zonas afectadas. Las imágenes captan el momento en que un adulto mayor evacúa un edificio dañado cargando a sus dos perros en brazos.

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A pesar de caminar con dificultad debido al peso de los animales y el desorden en las calles, el hombre se negó a abandonarlos. Testigos mencionaron que el hombre incluso regresó a la estructura por sus mascotas y asegurarse que estuvieras a salvo ante posibles réplicas.

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El gesto ha generado millones de reproducciones y comentarios de usuarios que destacan el fuerte vínculo entre el hombre y sus animales, a quienes sostenía "como si fueran lo más preciado".

Mientras las labores de búsqueda de sobrevivientes continúan entre los escombros y el país permanece alerta por las más de 20 réplicas registradas, la imagen del abuelo y sus perros se mantiene como uno de los testimonios más humanos de la jornada. Si deseas ver el video haz click acá.

#Mundo 🐾🇻🇪 En medio de la emergencia causada por los terremotos en Venezuela, un hombre protagonizó una emotiva escena al regresar a un edificio afectado para rescatar a sus perritos.



🏢 Tras los fuertes sismos, decenas de familias debieron evacuar sus viviendas por el riesgo… pic.twitter.com/ZgmQCWiaHL — Vanguardia (@vanguardiacom) June 25, 2026

La comunidad internacional y países vecinos como Colombia ya han activado protocolos de ayuda humanitaria y equipos élite de rescate para asistir en la peor emergencia que ha enfrentado Venezuela en los últimos años.

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