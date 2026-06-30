Dolorosa despedida de esposos tras quedar atrapados en un edificio en Venezuela

Un video grabado desde los escombros de un edificio derrumbado se convirtió en una de las imágenes más conmovedoras que han dejado los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

Mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate, una pareja decidió registrar con un teléfono celular un mensaje que, en ese momento, creían que podría ser el último.

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La grabación comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales y conmovió a miles de personas, quienes siguieron de cerca la historia mientras avanzaban las labores para localizar a quienes permanecían atrapados.

Los movimientos telúricos dejaron importantes afectaciones en distintas zonas del país. Además de los daños en viviendas e infraestructura, cientos de familias vivieron largas horas de incertidumbre esperando noticias de sus seres queridos.

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El emotivo mensaje que grabaron bajo los escombros

En el video aparece un hombre sosteniendo su teléfono celular mientras permanece junto a su esposa entre los restos del edificio donde ambos vivían.

A pesar de la difícil situación, el hombre intentó transmitir calma y explicó que seguían esperando ayuda mientras el lugar continuaba sintiendo las réplicas del terremoto.

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Durante la grabación expresó:

"Estamos tratando de no desesperarnos".Con esas palabras dejó claro que ambos hacían un esfuerzo por mantener la tranquilidad mientras aguardaban la llegada de los organismos de rescate.

Minutos después decidió enfocar a su esposa para que también enviara un mensaje.

La mujer, visiblemente afectada por el momento que atravesaban, habló entre lágrimas y pidió que, si alguien llegaba a encontrar el teléfono, cuidaran de su hijo.

Al mismo tiempo buscó darle ánimo a su esposo y le expresó que no perdiera la esperanza, pues confiaba en que ambos lograrían salir con vida de aquella difícil situación.

Ese momento fue el que más reacciones generó entre los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a compartir el video acompañándolo de mensajes de apoyo para la familia.

Terremoto de 7,1 en Venezuela /Foto: AFP

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Mientras el video seguía circulando por redes sociales, familiares de la pareja también esperaban noticias sobre su paradero.

Posteriormente, el propio hijo de ambos compartió información sobre lo ocurrido y confirmó la noticia que muchos estaban esperando.

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De acuerdo con las publicaciones realizadas por el joven y con reportes divulgados por medios internacionales, los dos esposos fueron encontrados con vida por los equipos de rescate luego de permanecer aproximadamente 17 horas atrapados bajo los escombros.

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La operación permitió que ambos fueran liberados y recibieran atención tras el largo tiempo que permanecieron en el lugar.

Después del rescate, el hijo utilizó sus redes sociales para agradecer el trabajo realizado por quienes participaron en la búsqueda.

También expresó su reconocimiento por las muestras de apoyo que recibieron durante las horas de incertidumbre, cuando miles de personas compartían el video con la esperanza de que la pareja pudiera ser localizada.

Desde que comenzó a circular, la grabación fue compartida miles de veces y generó una gran cantidad de comentarios en diferentes países.

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Muchos usuarios destacaron la serenidad con la que la pareja afrontó el difícil momento, mientras otros enviaron mensajes de solidaridad para todas las familias afectadas por los terremotos en Venezuela.

El caso también permitió mostrar el trabajo de los equipos de rescate que continuaron buscando sobrevivientes entre las estructuras colapsadas durante varias horas después de la emergencia.

