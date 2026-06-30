La televisión argentina se encuentra de luto tras el fallecimiento de la reconocida periodista, actriz y conductora Ernestina Pais, quien perdió la vida a los 54 años luego de un accidente de tren ocurrido en el partido de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires.

El siniestro se registró cuando el automóvil que conducía, un Honda City, fue embestido por una formación del Tren de la Costa mientras intentaba cruzar un paso a nivel. Las autoridades argentinas continúan recopilando pruebas para esclarecer las circunstancias del hecho.

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Una de las medidas más relevantes ordenadas por los investigadores fue el peritaje del iPhone hallado dentro del vehículo tras el impacto, el cual será clave para determinar si Ernestina Pais estaba utilizando el dispositivo al momento de cruzar las vías.



El análisis técnico estará a cargo de un laboratorio especializado de la Procuración General bonaerense, que buscará reconstruir las comunicaciones y la actividad del teléfono en los instantes previos a la tragedia.

Además del análisis del celular, la investigación incorporó nuevas líneas de indagación. Entre ellas se encuentra una pericia mecánica al vehículo, con el fin de establecer su estado y aportar elementos técnicos que permitan reconstruir la dinámica del choque. Asimismo, trascendió que la actriz presuntamente tenía la licencia de conducción inhabilitada desde abril, un aspecto que también será verificado por las autoridades.

Exparticipante de MasterChef Celebrity murió a los 54 años en un accidente de tránsito Foto: imagen tomada de redes sociales

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Por otra parte, la autopsia confirmó que la causa de la muerte fue un traumatismo de cráneo. Aunque aún se esperan los resultados de los exámenes toxicológicos, durante la inspección al vehículo no se encontraron bebidas alcohólicas en su interior.

¿Quién fue Ernestina Pais?

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Ernestina Pais dejó una huella imborrable en la televisión y la radio argentinas. Fue la primera mujer en conducir el histórico programa “Caiga quien caiga” y compartió pantalla con figuras como Jorge Guinzburg en "Mañanas informales".

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Más recientemente, su participación en “MasterChef Celebrity Argentina 3” la acercó nuevamente al público, donde conquistó a los televidentes con su carisma y sentido del humor.

Sus restos fueron despedidos por familiares, amigos y colegas en una ceremonia realizada en la casa velatoria Zuccotti, antes de ser trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.

Mientras tanto, la investigación por el accidente continúa avanzando. Tras el cambio de fiscal a cargo del caso, las autoridades siguen recopilando testimonios y realizando pericias técnicas con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro en el paso.