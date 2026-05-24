Estudiantes pillaron a su profesor de ética robándoles en pleno descanso; hay video

Lo que comenzó como un misterio por la desaparición constante de pertenencias en un salón de clases del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cet del Mar) número 32, en Empalme, Sonora, al punto que los estudiantes decidieron dejar una cámara oculta y evidenciaron que el responsable era el profesor de ética.

Durante semanas, los alumnos reportaron la pérdida de dinero en efectivo y objetos personales durante el tiempo de descanso. Ante la falta de respuestas, los jóvenes escondieron una cámara en el aula vacía para identificar al responsable. Las imágenes muestran cómo el docente ingresa al salón durante la hora de descanso.

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En el video se observa al profesor, identificado como José Pedro “N”, revisando minuciosamente varias mochilas sobre los pupitres. Lo más sorprendente para la comunidad educativa es que el señalado impartía, irónicamente, era el profesor de Ética y Valores.



Durante las grabaciones se aprecia cómo el docente incluso interrumpe su acción al escuchar ruidos, sale del aula y regresa momentos después para continuar manipulando las pertenencias de los estudiantes y ver que puede sacar de sus pertenencias.

¿Qué va a suceder con el profesor de ética?

Una vez se conoció el video, se generó una ola de indignación entre los padres de familia y el alumnado. Una madre relató que su hija ya había sido víctima de estos robos anteriormente. “Con muchos sacrificios uno les da para sus cosas para que un maestro les robe”, expresó a medios locales.

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Tras conocerse las pruebas, los estudiantes organizaron manifestaciones a las afueras del plantel educativo para exigir justicia y medidas severas contra el profesor de ética, mientras la comunidad establece que este caso no quede impune.

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El director de la institución, Refugio Samaniego Badilla, informó que se ha solicitado al profesor retirarse de forma temporal mientras las autoridades educativas superiores realizan la investigación, para determinar las sanciones al profesor.

Por su parte, aunque algunos familiares acudieron a instancias judiciales para presentar denuncias formales, señalaron que inicialmente las autoridades sugirieron tratar el tema como un "asunto interno" debido a las cantidades de dinero reportadas. Mientras tanto, se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades estatales sobre el futuro laboral y legal de José Pedro “N”.