Karol G rompe el silencio sobre las elecciones presidenciales, ¿reveló por quién va a votar?

Karol G volvió a generar conversación en redes sociales, pero esta vez no fue por una nueva canción, un concierto o algún anuncio relacionado con su carrera artística.

A pocos días de que Colombia elija a su próximo presidente para el período 2026-2030, la cantante paisa decidió compartir una reflexión que rápidamente llamó la atención de miles de seguidores.

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La artista, reconocida internacionalmente como una de las figuras más importantes de la música latina, se refirió por primera vez a la segunda vuelta presidencial y aprovechó su alcance para enviar un mensaje relacionado con la participación ciudadana.

El mensaje de Karol G sobre las elecciones en Colombia

A través de sus redes sociales, Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la artista, compartió una reflexión enfocada en la importancia de participar en las urnas.

"La democracia no se construye solo con opiniones, se construye también con participación", escribió la cantante.

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El mensaje fue interpretado por muchos como una invitación directa a que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto durante la jornada electoral.

La intérprete de éxitos internacionales también destacó que cuando las personas deciden no participar en las elecciones, son otros quienes terminan tomando decisiones que afectan el rumbo del país.

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Por esa razón, hizo un llamado a informarse antes de acudir a las urnas. Según explicó, considera importante leer, escuchar diferentes puntos de vista y analizar las propuestas antes de tomar una decisión.

Karol G en Bogotá /Foto: AFP

¿Karol G reveló a quién apoya para la Presidencia?

Uno de los aspectos que más curiosidad despertó entre los usuarios fue la posibilidad de que la cantante manifestara públicamente su apoyo hacia alguno de los candidatos.

Sin embargo, eso no ocurrió.

A pesar de hablar sobre la importancia de votar y participar activamente en la democracia, Karol G evitó mencionar nombres o expresar respaldo hacia alguna campaña en particular.

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La artista mantuvo una postura neutral durante todo su mensaje y centró sus palabras en la responsabilidad que tienen los ciudadanos al momento de acudir a las urnas.

Además, destacó que las opiniones deben ser respetadas, independientemente de las preferencias políticas de cada persona.

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Para la cantante, lo importante es que cada ciudadano tome una decisión consciente después de informarse adecuadamente sobre las propuestas y el panorama electoral.