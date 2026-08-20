Así luciría el billete de $200.000 con la imagen de Shakira: ¿lo imaginaste?

Una imagen que muestra cómo podría lucir un supuesto billete de $200.000 con el rostro de Shakira comenzó a llamar tu atención en redes sociales, en medio de los reconocimientos que algunos colombianos están proponiendo para la cantante después de su reciente visita al Chocó.

La idea no corresponde a un nuevo billete oficial ni a un anuncio del Banco de la República.

Se trata de una propuesta que circula en redes y que fue creada con inteligencia artificial, tomando como referencia algunos elementos visuales de los billetes colombianos.



La imagen busca imaginar cómo se vería la cantante barranquillera en una denominación de $200.000 y rápidamente despertó comentarios entre quienes consideran que su trabajo social merece un reconocimiento especial.



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La conversación tomó fuerza después de la visita de Shakira a Quibdó el pasado 17 de agosto, cuando llegó al departamento del Chocó en medio de la emergencia provocada por el terremoto que afectó diferentes zonas del país.

La cantante no llegó únicamente para conocer la situación. También llevó ayuda humanitaria y estuvo acompañada por Howard G. Buffett, empresario y filántropo estadounidense.

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Durante su visita, Shakira anunció que, a través de su fundación Pies Descalzos, construirá 10 colegios en el Chocó.

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¿Cómo sería el billete de $200.000 con Shakira?

La imagen que circula en redes presenta un diseño inspirado en los actuales billetes colombianos y ubica el rostro de Shakira como elemento principal.

La propuesta fue realizada mediante inteligencia artificial y busca representar una eventual denominación de $200.000, una cifra que actualmente no corresponde a un billete oficial en circulación en Colombia.

El diseño llamó la atención precisamente porque conserva características visuales que recuerdan a los billetes nacionales, lo que hace que a primera vista pueda parecer una pieza real.

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Sin embargo, se trata únicamente de una creación digital y no de un nuevo billete anunciado oficialmente.

La propuesta apareció en un momento en el que la cantante ha recibido numerosos mensajes de reconocimiento por su trabajo social y por la ayuda entregada durante la emergencia en el Chocó.

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Para muchos usuarios, la imagen funciona como una forma simbólica de agradecerte por su aporte al país.

Está es mi opción!! ❤️❤️ pic.twitter.com/4r6zxCrAsw — Camilo Rodriguez (@Layonel579) August 19, 2026

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¿Por qué proponen reconocer a Shakira?

El supuesto billete no es el único reconocimiento que algunos internautas han planteado para la artista.

En redes sociales también han surgido propuestas para que Shakira reciba distinciones por su trayectoria y por el trabajo que ha desarrollado durante años a través de su fundación.

Una de las ideas que más ha llamado la atención es que la cantante sea postulada para un Premio Nobel de Paz.

También hay quienes han planteado la posibilidad de crear un día festivo en su honor. Entre las propuestas mencionadas aparecen fechas relacionadas con su cumpleaños en febrero o incluso algún día de septiembre.

Estas ideas forman parte de las conversaciones y propuestas de usuarios en redes sociales, pero no representan decisiones oficiales.

Lo que sí ocurrió fue la visita de Shakira al Chocó, donde anunció el proyecto de construcción de 10 colegios mediante su fundación.

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La aparición del supuesto billete de $200.000 se suma así a la ola de reconocimientos simbólicos que algunos colombianos han planteado para la artista después de su llegada a Quibdó.