Videos del terremoto en Perú: Las montañas se movieron tras el sismo de magnitud 7.2

Un fuerte movimiento telúrico ha vuelto a sacudir el territorio sudamericano. Un terremoto de magnitud 7.2 afectó el sur de Perú hoy, jueves 20 de agosto de 2026, desatando el pánico en múltiples ciudades y dejando imágenes verdaderamente impactantes.

El epicentro del evento se registró a la 1:00 p. m. (hora local) y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

Según los primeros reportes oficiales, el punto central se localizó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en el departamento de Ayacucho.



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A los pocos minutos de ocurrir el siniestro, el mundo digital se inundó de impactantes testimonios visuales.

En las principales redes sociales se han difundido videos grabados por los propios ciudadanos que muestran la magnitud del evento. La frase que más se repite entre los usuarios es alarmante: en los fuertes videos sobre terremoto en Perú: las montañas se movieron, reflejando la fuerza de la naturaleza en las zonas más elevadas de la región andina.

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Las montañas se movieron en el sur peruano

Las imágenes grabadas en las carreteras interprovinciales son las más asombrosas.

En varios de estos clips de video, se observa cómo los cerros de la provincia de Parinacochas sufren fracturas instantáneas.

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El sacudón provocó el desprendimiento inmediato de gigantescas rocas y densas nubes de polvo que cubrieron los caminos vecinales. Los conductores de camiones y vehículos particulares tuvieron que detener su marcha en medio del pánico generalizado.

El sismo no solo fue destructivo en las áreas rurales. Debido a su gran magnitud, el movimiento se sintió con fuerza en departamentos clave como Ayacucho, Arequipa, Cusco y Abancay, e incluso se percibió de forma leve en la capital, Lima. Los ciudadanos salieron de sus viviendas y centros de trabajo buscando zonas seguras en plazas y avenidas.

Un terremoto de magnitud 7,2 fue reportado este jueves 20 de agosto en el sur de Perú, con epicentro cerca de Coracora, Ayacucho.

Reporte de daños y respuesta oficial

Las autoridades locales y de defensa civil ya se encuentran desplegadas en los puntos críticos.

El alcalde de Coracora señaló que existen graves preocupaciones por afectaciones materiales en las viviendas rurales construidas con materiales tradicionales como el adobe.

Por su parte, en la emblemática ciudad del Cusco, se han reportado desprendimientos de rocas en vías principales y algunos daños estructurales menores en edificaciones antiguas.

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Ante el temor de la población que reside en el litoral del país, la Marina de Guerra del Perú y los organismos internacionales actuaron con rapidez. Las autoridades descartaron por completo el riesgo de un tsunami en la costa peruana, debido a la profundidad y ubicación continental del epicentro.

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP) hizo un firme llamado a la calma a toda la población nacional.

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Comisiones multisectoriales ya se están desplazando hacia las comunidades más alejadas de Ayacucho. El objetivo principal de las brigadas es evaluar todos los daños materiales y confirmar de manera oficial si existen personas heridas o damnificadas tras este potente fenómeno natural.

Videos impresionantes del sismo en Perú se vuelven virales

Así se sintió el terremoto de 7.2 en Ayacucho con profundidad de 108 km, que hizo correr a las calles a las familias de dicha región en la sierra del Perú. pic.twitter.com/vNsBclF3gh — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) August 20, 2026

🚨 ÚLTIMA HORA: Terremoto de 7.2 afecta a Perú, estas imágenes son en Coracora, Ayacucho. 🇵🇪 pic.twitter.com/5bMtuK51t5 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 20, 2026

🚨El terremoto de 7,2 que estremeció este jueves a Perú, provocó la salida inmediata de la población hacia las calles para proteger sus vidas ante la posibilidad que las edificaciones donde se encontraban colapsaran. pic.twitter.com/RNqeKh0nIy — Silvia Reyes G (@SilviaReyesG2) August 20, 2026

Impact of the 6.7 magnitude earthquake (terremoto) that struck Mollehuaca, Peru, a short while ago. pic.twitter.com/7AJV0RkxO3 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 20, 2026

Momentos desgarradores durante el terremoto que sacudió a Perú.

ATENTOS#Sismo pic.twitter.com/vd4xbNBb8a — Decko. (@Frankzm) August 20, 2026