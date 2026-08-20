Fuerte sismo volvió a sacudir a China este 20 de agosto: ¿cuál fue la magnitud?

Un nuevo sismo volvió a sacudir este jueves 20 de agosto una zona del oeste de China, donde la actividad sísmica ha llamado nuevamente la atención luego de que otro movimiento de mayor magnitud se registrara apenas un día antes.

El temblor de este jueves tuvo una magnitud de 4,8 y ocurrió en la prefectura de Haixi, ubicada en la provincia de Qinghai.



El movimiento se produjo a las 5:49 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con la información entregada por el Centro de Redes Sismológicas de China.

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La nueva sacudida ocurrió en la misma zona que había registrado un movimiento de mayor intensidad el miércoles 19 de agosto. La cercanía entre ambos eventos mantiene la atención sobre esta región del país asiático.

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Hasta el momento de los reportes conocidos, no se habían informado personas fallecidas, heridas ni daños materiales asociados con este nuevo movimiento telúrico.

China volvió a registrar un sismo en la misma zona

El movimiento de magnitud 4,8 no fue un hecho aislado dentro de las últimas horas. Apenas un día antes, la prefectura de Haixi había sido sacudida por otro temblor que alcanzó una magnitud considerablemente mayor.

El miércoles 19 de agosto, un sismo de magnitud 5,6 se registró en la misma prefectura. Al igual que el movimiento de este jueves, tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Ese temblor ocurrió a las 5:36 a. m., hora local, y fue sentido con fuerza en la zona de Dachaidan, según reportes de la agencia oficial Xinhua.

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La diferencia entre ambos movimientos también llamó la atención por el corto periodo de tiempo que los separó. Primero ocurrió el sismo de 5,6 y, aproximadamente un día después, la misma región volvió a experimentar un movimiento, esta vez de magnitud 4,8.

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¿Qué magnitud tuvo el nuevo sismo en China?

El movimiento registrado este 20 de agosto tuvo una magnitud de 4,8 y se produjo a una profundidad de 10 kilómetros.

Aunque fue menor que el temblor de magnitud 5,6 registrado el día anterior, el nuevo movimiento ocurrió en la misma prefectura, por lo que las autoridades activaron los protocolos de emergencia y se mantuvo el seguimiento de la situación.

Por ahora, la información disponible no reporta víctimas ni daños materiales derivados del sismo de este jueves.

¿Por qué está temblando tanto en diferentes países al mismo tiempo?

La actividad sísmica que se ha registrado en diferentes países no significa que todos los temblores estén relacionados entre sí.

La Tierra mantiene un movimiento constante de sus placas tectónicas y, en zonas donde existe mayor actividad, pueden ocurrir varios sismos en periodos cercanos.

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Además, algunos terremotos fuertes pueden generar cambios temporales de tensión en la corteza terrestre, pero esto no quiere decir que un sismo en Perú, por ejemplo, esté provocando directamente movimientos en China u otros países.