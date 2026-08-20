VIDEO: En medio de desórdenes, personas se llevaron ayudas humanitarias en Buenaventura

El 19 de agosto de 2026, un vehículo de carga pesada que transportaba ayudas humanitarias destinadas a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto llegó al puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, donde se registraron altercados y desórdenes durante el proceso de entrega.

El suceso, registrado en videos difundidos ampliamente en redes sociales, generó debate sobre la logística de distribución y la seguridad durante el reparto de las donaciones.

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El cargamento estaba compuesto por mercados, productos de aseo, colchonetas y agua embotellada, elementos recolectados gracias a la solidaridad de los habitantes de Pasto, capital de Nariño.



La Alcaldía de Pasto había anunciado previamente la preparación y el envío de estos vehículos con donaciones hacia Buenaventura, Chocó y otros municipios del norte del Valle del Cauca afectados por el fuerte sismo de magnitud 7,4.

Al llegar al puerto de Buenaventura para iniciar la entrega a las familias damnificadas, el proceso de distribución presentó dificultades, según informó Blu Radio. De acuerdo con denuncias ciudadanas y grabaciones de testigos compartidas en redes sociales, un grupo de personas se apoderó por la fuerza de parte de los elementos transportados.

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En los momentos posteriores al incidente, se observaron paquetes de sal, granos y botellas de agua esparcidos por el suelo. Las imágenes provocaron múltiples críticas en redes sociales hacia quienes tomaron las donaciones.

Personas saquearon camión de ayudas humanitarias en Buenaventura para víctimas de terremoto Foto: pantallazo tomado de redes sociales

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¿Qué se sabe del saqueo del camión en Buenaventura?

Ante las denuncias sobre un supuesto saqueo masivo del camión de asistencia humanitaria, la Policía Nacional ofreció una aclaración oficial. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la situación no correspondió a un saqueo sistemático, sino a un episodio de desorden público ocurrido durante la fase final de la entrega de los insumos.

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La Policía atribuyó los disturbios a una falta de coordinación en el lugar y a la alta demanda de los productos por parte de la población afectada.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) se pronunció sobre el hecho y señaló que este comportamiento refleja la situación de “angustia y zozobra” que viven las comunidades afectadas tras el desastre.

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El gremio transportador también advirtió sobre las crecientes dificultades logísticas que enfrentan los conductores encargados de movilizar las ayudas hacia las zonas de emergencia.

Las autoridades locales evalúan actualmente medidas de seguridad para coordinar los próximos cargamentos de donaciones hacia Buenaventura y las zonas aledañas afectadas por la emergencia.

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