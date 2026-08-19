Niña perdió a su perrito durante el terremoto en Cali; lo buscó con un dibujo

Durante la emergencia provocada por el terremoto con epicentro en el occidente del país, el pasado 10 de agosto se registró el caso de una menor de edad en Cali que perdió a su perro, llamado Bruno.

Ante la desaparición del animal, la niña elaboró un retrato a mano en una hoja de papel, en el que incluyó el nombre de su mascota para solicitar información a los transeúntes. La menor recorrió diferentes sectores de la ciudad con el dibujo como principal herramienta para identificarlo.

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La iniciativa de la niña llegó a canales de comunicación locales cuando organizaciones como la Fundación Gloria Mariana difundieron la imagen del dibujo en plataformas digitales. De acuerdo con los reportes, la fotografía del cartel circuló entre ciudadanos y vecinos, lo que permitió ampliar el radio de búsqueda más allá del entorno inmediato de la familia.



Tras varias horas de búsqueda y difusión en redes sociales, Bruno fue localizado en buenas condiciones. El reencuentro entre la menor y su mascota ocurrió durante la misma jornada en la que se atendían las diferentes contingencias derivadas del terremoto.

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Balance de afectaciones tras el terremoto del 10 de agosto

De forma paralela a estos hechos, la Alcaldía de Cali inició un protocolo de inspección técnica en diferentes sectores de la ciudad. Las autoridades programaron visitas a 15 zonas específicas para evaluar posibles daños estructurales en edificaciones y determinar las necesidades inmediatas de la población afectada.

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En la misma región se reportaron incidentes de mayor gravedad, como el colapso de una estructura que afectó a la familia Saavedra Caicedo, donde tres hermanas quedaron atrapadas bajo los escombros tras el sismo del 10 de agosto.

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El balance del terremoto también incluyó afectaciones severas en Pereira, donde se reportaron daños en la red hospitalaria pública. Asimismo, las autoridades educativas de esta ciudad informaron sobre afectaciones en 167 establecimientos educativos oficiales.

Ante el impacto emocional generado por la emergencia, se habilitaron líneas de atención psicológica gratuita y se desplegaron equipos técnicos para acompañar a las comunidades afectadas.

Reencuentro de Bruno con su dueña tras el terremoto en Cali Foto: imagen tomada de Instagram de @fundaciongloriamariana

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¿Cuánto podría costar la reconstrucción de las ciudades afectadas?

En el ámbito económico, estimaciones gremiales señalaron que el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas en el occidente colombiano, que incluye ciudades como Cali y Pereira, podría requerir una inversión cercana a los 40 billones de pesos.

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Las autoridades indicaron que el proceso de recuperación de la infraestructura no será inmediato y dependerá de las evaluaciones técnicas que continúan realizándose en los departamentos afectados por el evento sísmico.