El emotivo relato de madre e hijo que sobrevivieron al terremoto en Pereira: “Nos despedimos”

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó múltiples relatos de supervivencia en el Eje Cafetero, entre ellos el de Mateo Yepes, de 30 años, y su madre, Marta Serna, de 66. Ambos quedaron atrapados bajo los escombros de su edificio residencial en Pereira tras el colapso de la estructura.

Durante las horas que permanecieron sepultados, y ante la posibilidad de que no lograran salir con vida, madre e hijo decidieron despedirse y agradecerse mutuamente por los años que habían compartido.

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Mateo Yepes relató a Noticias Caracol que, en medio de la oscuridad y la presión de los escombros, ambos expresaron su gratitud por la vida que habían tenido juntos.



El joven permaneció atrapado bajo varias capas de estructuras pesadas, mientras que su madre logró permanecer en un espacio reducido que le permitió respirar y le brindó protección frente a buena parte del peso de los escombros.

¿Cómo fue el rescate de Mateo Yepes y Marta Serna?

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La labor de rescate se extendió durante varias horas de incertidumbre. Los organismos de socorro detectaron señales de vida y procedieron a remover una roca de gran tamaño que bloqueaba el paso del aire hacia el lugar donde se encontraba Mateo.

Según los testimonios, el ambiente bajo las ruinas estaba marcado por el olor a sangre, el polvo y los sonidos de otras personas que también permanecían atrapadas. Finalmente, Mateo Yepes y su mamá fueron rescatados y trasladados a centros asistenciales para recibir atención por las lesiones y contusiones sufridas.

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El terremoto del 10 de agosto también provocó afectaciones en infraestructura y servicios de diferentes zonas del país. En las regiones más afectadas, los servicios de emergencia y atención en salud enfrentaron una alta demanda debido al número de personas que requerían asistencia.

Además de Pereira, ciudades como Cali reportaron daños significativos. Entre ellos se registraron afectaciones en el estadio Pascual Guerrero, situación que llevó a buscar escenarios alternativos para algunos eventos deportivos.

Balance del terremoto en Colombia

En medio de las labores de respuesta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) solicitó suspender temporalmente la remoción de escombros con maquinaria pesada en puntos críticos, con el propósito de priorizar la búsqueda de posibles sobrevivientes.

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Por su parte, la Armada Nacional desplegó el buque ARC “Bahía Colombia” con toneladas de ayuda humanitaria destinadas a las comunidades del Pacífico afectadas por el terremoto. En el ámbito económico, las aseguradoras han recibido más de 10.000 solicitudes de reclamación en los primeros cuatro días posteriores al sismo, por un monto superior a los 281.000 millones de pesos.

Las autoridades también mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en el país. Durante la madrugada del 19 de agosto se registraron nuevos movimientos cerca de la región del Chocó, lo que volvió a generar alerta entre la población.

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Mientras tanto, continúan las evaluaciones técnicas de edificios y viviendas en los departamentos más afectados para determinar cuáles estructuras son habitables y cuáles representan un riesgo para la población.