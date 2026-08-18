“Se nos llevaron todo”: robaron su taller mientras repartía mercados a damnificados

La tragedia del terremoto en Colombia no solo dejó viviendas destruidas y miles de damnificados. En Pereira, la inseguridad golpeó con fuerza a quienes intentaban tender una mano a los más necesitados tras el movimiento telúrico de magnitud 7,4 que sacudió al centro y suroccidente del país.

Iván Mancipe, dueño de un taller de confecciones en el barrio Corocito, es el protagonista de esta triste historia. Mientras él se dedicaba a repartir colchonetas y mercados a las familias que perdieron todo, unos desconocidos decidieron entrar a su propiedad para saquearla.

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El afectado relató cómo fue el momento en que se dio cuenta del desastre. "Nosotros estábamos haciendo una labor de recolección de implementos para las personas damnificadas. Estábamos repartiendo mercados, repartiendo colchonetas", explicó Mancipe a Noticias Caracol.



Al volver a su lugar de trabajo, la escena fue devastadora para este ciudadano ejemplar. Los delincuentes aprovecharon que el sitio estaba solo para violentar los ingresos. "Desgraciadamente, pues como ven, nos violentaron las puertas, se nos entraron. Se nos llevaron todo", dijo.

¿Qué se robaron del taller de Iván Mancipe en Pereira?

En total, los sujetos sustrajeron 14 máquinas de confección de alta tecnología. Entre los equipos perdidos se encuentran máquinas planas, fileteadoras y collarines, además de los computadores que el propietario utilizaba para gestionar toda la producción de uniformes y ropa.

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Esta pérdida no solo afecta a Iván, sino que pone en riesgo el sustento de varias familias locales. El taller se especializaba en la fabricación de sudaderas y uniformes escolares, una actividad económica fundamental que ahora se encuentra paralizada debido a este acto vandálico.

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Mesas de trabajo y equipos de confección desmantelados en el taller de Corocito, Pereira, tras el robo sufrido mientras se repartían mercados. Captura de pantalla Noticias Caracol

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¿Cómo avanza la situación de orden público en Pereira tras el sismo?

La emergencia provocada por el terremoto también dejó reportes de hurtos en algunas zonas afectadas. Mientras las autoridades concentran sus esfuerzos en la remoción de escombros y la atención médica, se conocieron casos de personas que ingresaron a las ruinas en busca de objetos de valor.

El presidente Abelardo de la Espriella señaló que la etapa de reconstrucción será costosa. Según la información suministrada, el proceso requerirá una inversión estimada de 30 billones de pesos, mientras familias de Chocó, Quindío y Risaralda permanecen en refugios temporales.

En el barrio Chiminangos de Cali y el parque Olaya Herrera de Pereira, las lluvias también complicaron las condiciones de quienes permanecen en carpas. Los damnificados deben cubrirlas con plásticos mientras esperan ayuda para enfrentar la situación.

En Pereira, otro caso se presentó con el taller de Mancipe, donde se reportó el robo de maquinaria y herramientas. El hecho afectó directamente las actividades del establecimiento, que permanece cerrado mientras se intenta recuperar parte de los elementos necesarios para volver a trabajar.

A pesar de las pérdidas, Mancipe aseguró que continuará adelante con sus actividades. “De todas maneras hay que seguir adelante”, expresó el hombre al referirse a la situación que enfrenta después del robo registrado en su taller.

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Varios artistas también se unieron a las iniciativas de apoyo para las comunidades afectadas por el terremoto. Entre ellos está Shakira, quien anunció esfuerzos para contribuir a la reconstrucción de escuelas en el Chocó.

Mientras tanto, el barrio Corocito permanece atento al desarrollo de las investigaciones relacionadas con el robo registrado en el taller. La recuperación de la maquinaria y las herramientas resulta necesaria para que el establecimiento pueda retomar sus actividades.

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Por ahora, el taller de uniformes continúa cerrado y sin los elementos necesarios para producir. El robo representa una afectación adicional para el negocio de Mancipe, quien había puesto sus recursos a disposición de quienes resultaron afectados por el terremoto.

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