Más de 320 réplicas en una semana tras terremoto de 7,4 que tiene en emergencia a Colombia

Una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) presentó un nuevo balance sobre la actividad sísmica registrada desde el evento principal.

Según el informe, con corte a las 7:00 a. m. de este lunes 17 de agosto, se han contabilizado 325 réplicas. El movimiento principal ocurrió a las 7:34 a. m. y tuvo como referencia a San José del Palmar, Chocó.

Desde entonces, diferentes municipios de este departamento han concentrado buena parte de los eventos posteriores, mientras que ciudadanos de distintas regiones del país han enviado miles de reportes de movimientos sentidos.

Terremoto: ¿cuántas réplicas se han registrado?

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De acuerdo con el balance del SGC correspondiente al periodo comprendido entre el 10 y el 17 de agosto, las 325 réplicas presentan diferentes magnitudes.

Del total registrado, 141 tuvieron una magnitud inferior a 2, mientras que otras 157 estuvieron entre 2 y 2,9. Además, se contabilizaron 21 movimientos entre 3 y 3,9, junto con dos eventos de magnitud 4 o superior.

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La réplica de mayor magnitud registrada hasta el momento alcanzó 4,8. Este movimiento ocurrió el mismo 10 de agosto, aproximadamente a las 8:18 a. m., también en la zona de San José del Palmar, Chocó.

El SGC explica que las réplicas hacen parte del proceso de reajuste de la zona donde ocurrió la ruptura asociada al movimiento principal. Su frecuencia y magnitud suelen ser mayores inicialmente y disminuir de manera gradual con el paso del tiempo.

Este comportamiento está relacionado con la denominada ley de Omori, según la cual pueden continuar registrándose réplicas durante minutos, horas, días, meses e incluso años después del evento principal, dependiendo de las condiciones geológicas y de la magnitud del terremoto.

Terremoto dejó miles de reportes de movimientos sentidos

El seguimiento no se limita a los registros instrumentales. Desde el terremoto del 10 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano ha recibido 22.960 reportes de Sismo Sentido, procedentes de 31 departamentos.

Entre los municipios con mayor cantidad de reportes aparece Bogotá, con 4.422 registros. Le siguen Medellín, con 2.798; Cali, con 1.353; Ibagué, con 609, y Manizales, con 608.

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Mientras tanto, las réplicas se han concentrado principalmente en diferentes sectores de Chocó. San José del Palmar acumula 111 eventos, seguido por El Litoral de San Juan, Santa Genoveva de Docordó, con 67, y Sipí, con 61.

El panorama sísmico se mantiene bajo observación mientras avanzan las labores de atención y recuperación en las zonas afectadas.

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Mira el reporte completo aquí:

Una semana después del sismo de magnitud 7,4 ocurrido en San José del Palmar, Chocó, seguimos registrando réplicas.



Su magnitud siempre es menor a la del sismo principal y pueden presentarse minutos, horas, días, meses e incluso años después del sismo principal. Su frecuencia… pic.twitter.com/A4UokcYDP7 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 17, 2026

¿Cómo avanza la emergencia una semana después?

El balance actualizado también modificó las cifras iniciales de la emergencia. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó 289 fallecidos, 143 desaparecidos, 3.937 heridos y 353 personas rescatadas.

La entidad explicó que la reducción frente a los primeros reportes se produjo después de contrastar los datos entregados inicialmente con los registros de la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal y los organismos de socorro. Este proceso permitió eliminar duplicados y depurar el censo oficial.

En cuanto al impacto sobre las comunidades, se contabilizan 117.222 personas afectadas, correspondientes a 54.382 familias, en 450 municipios.

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Además, el reporte señala 81.536 viviendas averiadas y 14.705 destruidas, junto con 66 edificios colapsados. También resultaron afectados 234 centros de salud, 2.535 instituciones educativas y 308 vías.

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La emergencia también ha tenido consecuencias para los animales: hasta el momento se reportan 205 animales rescatados y 754 afectados.

La UNGRD advirtió que las cifras continuarán actualizándose a medida que avancen las labores de búsqueda, atención y verificación de información directamente en los territorios afectados.

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