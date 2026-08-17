Tres temblores sacudieron a Colombia en la mañana de este lunes; magnitud y epicentro

Una semana después del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia, el departamento de Chocó volvió a concentrar la atención por el registro de tres temblores durante la mañana de este lunes 17 de agosto.

Los movimientos fueron reportados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y tuvieron magnitudes inferiores a 3,0.

Los tres eventos sísmicos se presentaron en diferentes municipios del departamento y tuvieron una característica en común: fueron registrados a una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

El primer movimiento ocurrió durante la madrugada, mientras que los siguientes fueron reportados a primera hora de la mañana. La información corresponde a los boletines publicados por el organismo encargado del monitoreo sísmico en Colombia.

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Temblores en Chocó: estas fueron las magnitudes

El primero de los temblores fue registrado a las 2:37 a. m., hora local, en jurisdicción de Istmina, Chocó. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, tuvo una magnitud de 2,8 y una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros.

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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-17, 02:37 hora local Magnitud 2.8, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Istmina - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/LuwXhHWIdH — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 17, 2026

El segundo evento ocurrió a las 4:38 a. m. y tuvo como epicentro el municipio de El Litoral del San Juan (Docordó), también en Chocó. En este caso, el movimiento alcanzó una magnitud de 2,7 y nuevamente presentó una profundidad superficial.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-17, 04:38 hora local Magnitud 2.7, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), El Litoral del San Juán (Docordó) - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe… pic.twitter.com/9rjERKljaI — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 17, 2026

El tercer temblor llegó a las 9:37 a. m. y fue localizado en Sipí, Chocó. Según el boletín del SGC, tuvo una magnitud de 2,9, con una profundidad inferior a 30 kilómetros.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-17, 09:37 hora local Magnitud 2.9, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Sipí - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/diGk1vjftX — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 17, 2026

En sus reportes, el Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que hubieran percibido alguno de estos movimientos a reportarlo a través de sus canales.

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De esta manera, los tres registros de la mañana se concentraron en un mismo departamento, aunque en municipios diferentes.

Temblores vuelven a poner la atención sobre Chocó

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La aparición de estos temblores ocurre pocos días después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, una emergencia que dejó graves afectaciones en diferentes regiones del país.

Según la información suministrada, aquel evento afectó a 448 municipios de 15 departamentos y dejó más de 115.000 personas afectadas. Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia permanecían en alerta roja debido a los daños registrados.

Chocó fue uno de los territorios golpeados por aquella emergencia y, precisamente, este departamento es ahora el punto de referencia de los tres nuevos eventos sísmicos reportados este lunes.

La emergencia del 10 de agosto generó importantes daños en infraestructura y dejó víctimas en diferentes ciudades. Quibdó, por ejemplo, registraba nueve fallecidos, 119 heridos y más de 2.100 viviendas averiadas o colapsadas, según el balance entregado en la información disponible.

Mientras continúan las labores de atención y recuperación tras el terremoto, los nuevos movimientos mantienen el monitoreo sobre la actividad sísmica de la región.

Los tres movimientos fueron de magnitud inferior a 3,0

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Aunque los tres temblores registrados este lunes tuvieron magnitudes de 2,8, 2,7 y 2,9, respectivamente, el seguimiento permanece activo debido al contexto que atraviesa el departamento tras el fuerte evento del 10 de agosto.

Por ahora, los boletines citados no reportan daños adicionales asociados con estos tres movimientos.

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Los registros corresponden a Istmina, El Litoral del San Juan (Docordó) y Sipí, todos en Chocó, y tuvieron profundidades superficiales.

El Servicio Geológico Colombiano continúa realizando el monitoreo de la actividad sísmica y actualizando la información cuando es necesario. Por ello, los datos sobre magnitud, ubicación y profundidad pueden presentar modificaciones posteriores a la publicación de los primeros boletines.

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