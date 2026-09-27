Cantante de famosa canción ‘El Mayor de las Ranas’ fue baleado en un restaurante

Víctor Valverde, cantante de 21 años conocido por la canción ‘El Mayor de las Ranas’, resultó herido durante un ataque ocurrido en un restaurante de la zona de Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

El hecho se presentó durante la noche del jueves 24 de septiembre y dejó una persona fallecida y varios lesionados.

De acuerdo con los reportes entregados por medios locales, un grupo de hombres ingresó al restaurante Tai Pak y realizó varias detonaciones mientras había clientes y trabajadores en el establecimiento.



En medio de la situación, Víctor Valverde recibió un impacto de bala. Las primeras versiones señalaron que la lesión se produjo en uno de sus hombros, mientras que otros reportes mencionaron uno de sus brazos.

El artista fue trasladado a un centro médico cercano para recibir atención. Hasta el momento, no ha entregado declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

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Víctor Valverde fue confirmado entre los sobrevivientes

Uno de los aspectos que generó mayor confusión después del ataque fue el estado de salud del cantante. En redes sociales comenzaron a circular versiones que aseguraban que Víctor Valverde había fallecido durante el hecho.

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Sin embargo, las autoridades y diferentes reportes posteriores aclararon que el joven artista se encontraba entre las personas que sobrevivieron a la agresión y que había sido llevado a un centro asistencial.

La información conocida hasta ahora señala que Víctor Valverde permanecía con vida y bajo atención médica, por lo que las versiones iniciales sobre su supuesta muerte fueron descartadas.

El hecho ocurrió mientras el restaurante tenía varios comensales en su interior. Tras las detonaciones, los responsables abandonaron el lugar y los organismos de emergencia llegaron para atender a las personas afectadas.

El saldo preliminar reportado fue de una persona fallecida y al menos siete personas heridas. Las víctimas fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios de la ciudad para recibir atención.

Víctor Valverde y la trayectoria que lo llevó a la fama

El nombre de Víctor Valverde ha ganado notoriedad en los últimos años dentro del género regional mexicano y los corridos contemporáneos.

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El cantante, nacido en Eldorado, Sinaloa, desarrolló buena parte de su trayectoria artística en Culiacán y alcanzó una mayor exposición gracias a sus lanzamientos musicales y a la presencia de sus canciones en plataformas digitales.

Entre sus temas más reconocidos aparece ‘El Mayor de las Ranas’, producción que le permitió ampliar su público y ganar visibilidad en plataformas de streaming.

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De acuerdo con los reportes suministrados, el artista acumula millones de oyentes mensuales en Spotify y sus producciones han conseguido aparecer en diferentes listas de popularidad.

Con apenas 21 años, Víctor Valverde se ha convertido en uno de los nombres jóvenes que han conseguido llamar la atención dentro de la escena de los corridos contemporáneos en México.

🚨 Un ataque armado en un restaurante de Culiacán, Sinaloa, dejó dos muertes y cinco heridos



Entre las personas lesionadas estaría el cantante de corridos, Víctor Valverde



📹 @OnDemand_News pic.twitter.com/Cb7L1i3cOL — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 25, 2026

¿Qué se sabe de las demás personas afectadas?

Además de Víctor Valverde, otras personas que se encontraban en el restaurante resultaron heridas durante el ataque. Entre los afectados había hombres y mujeres de diferentes edades, quienes fueron trasladados a centros médicos de Culiacán.

La identidad de la persona que perdió la vida permanecía en proceso de verificación de acuerdo con los reportes preliminares conocidos después de los hechos.

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Tras lo ocurrido, integrantes del Ejército mexicano, la Marina, fuerzas policiales y personal de la Fiscalía llegaron al establecimiento. Las autoridades acordonaron la zona para recolectar evidencias y avanzar en la investigación.

Hasta el momento de los reportes suministrados no se habían informado capturas relacionadas con el caso.

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Mientras avanzan las pesquisas, la atención también se ha concentrado en el estado de salud de Víctor Valverde, quien fue identificado como uno de los artistas afectados durante el ataque ocurrido en el restaurante de Culiacán.

El cantante continúa siendo reconocido principalmente por ‘El Mayor de las Ranas’, canción que impulsó su exposición en plataformas digitales y contribuyó al crecimiento de su carrera dentro del género regional mexicano.

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