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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Robo con final inesperado en Cali: ladrón de celular descubrió videos de mujer abusando a su hija

Robo con final inesperado en Cali: ladrón de celular descubrió videos de mujer abusando a su hija

El ladrón terminó denunciando a la mujer, quien ahora enfrenta un proceso judicial luego de que las grabaciones evidenciaron un presunto maltrato contra su hija.

Imagen ilustrativa de una niña de espaldas en su cuarto, relacionada con la noticia de Cali donde un ladrón descubrió videos de abuso
Imagen de referencia utilizada para mostrar como un delincuente al robar un celular encontró contenido de una menor de edad.
Foto: imagen realizada con Gemini (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Lo que parecía un hurto más en Cali terminó llevando a las autoridades hasta una mujer señalada de cometer presuntos abusos contra su hija de 9 años y de registrar parte de los hechos en su propio celular.

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Después de desbloquear el dispositivo, el ladrón accedió al contenido almacenado en la galería del teléfono y encontró imágenes y videos que, según las autoridades, evidenciarían posibles hechos de violencia y abuso contra la menor.

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El hallazgo permitió que la información llegara a las autoridades y desencadenó una investigación que terminó con la captura de la mujer. El caso ha generado preocupación en Cali por las circunstancias en las que fueron descubiertos los hechos.

¿Cómo llegó la información a las manos de las autoridades?

Tras encontrar el material, el hombre decidió ponerlo en conocimiento de las autoridades. A partir de la denuncia, los investigadores iniciaron las labores de verificación para establecer la identidad de la mujer que aparecía en las grabaciones y confirmar la identidad de la menor.

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Con el avance de las indagaciones, las autoridades lograron identificar a la niña y ubicar el domicilio de la presunta agresora, en una vivienda del barrio Eduardo Santos, en Cali.

En medio de un operativo, los uniformados hicieron efectiva la captura de la mujer y activaron el protocolo de protección para la menor de 9 años. Además, se conoció que dos hijos mayores de la mujer ayudaron a identificar a la menor. De acuerdo con las autoridades, los hechos investigados se habrían presentado desde 2025.

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¿Qué encontraron las autoridades en el celular?

Según información publicada por SEMANA, el material analizado por la Fiscalía contiene varios videos que serían objeto de investigación por posibles delitos contra la menor, en situaciones en las que se habrían vulnerado sus derechos.

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Durante la audiencia, la fiscal 122 seccional de Cali, Ana Yensy Salgado, presentó parte de los elementos recopilados durante la investigación. Además, las autoridades buscan establecer si el material encontrado en el celular era distribuido o comercializado.

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La investigación también pretende determinar durante cuánto tiempo se habrían presentado los hechos y si existieron otras personas involucradas en la producción o eventual distribución del material.

Las autoridades señalaron que las evidencias digitales recuperadas fueron relevantes para avanzar en la investigación y sustentar los cargos formulados ante la justicia.

Por su parte, Ariel Emilio Cortés, director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, señaló que durante 2025 se registraron cerca de 16.000 casos relacionados con delitos de acceso contra menores de 17 años en Colombia.

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