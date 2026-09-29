¿Quién ganó? El puntaje del Icfes de Gustavo Petro vs. el de Abelardo de la Espriella

A raíz de los recientes debates sobre la excelencia académica y la entrega de becas estudiantiles en el país, las redes sociales han revivido una de las dudas más recurrentes entre los colombianos: ¿cuál es el puntaje del Icfes de Petro vs. el de De la Espriella?

Estos dos líderes políticos, ubicados en orillas ideológicas opuestas, despiertan pasiones no solo por sus discursos, sino también por sus pasados académicos. Evaluamos los datos oficiales disponibles y los mitos detrás de sus exámenes de Estado.

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El puntaje del Icfes de Gustavo Petro: ¿Qué dicen los registros?

El expresidente Gustavo Petro Urrego presentó sus pruebas de Estado en el año 1976. Durante mucho tiempo se rumoró en círculos políticos sobre su rendimiento en dicha evaluación, hasta que investigaciones periodísticas contrastaron los archivos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

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Los datos oficiales confirmaron que Gustavo Petro obtuvo un puntaje de 581 sobre 640 puntos posibles en la metodología de calificación de la época.

Este resultado equivale a un porcentaje de acierto del 90.7%, ubicándolo como uno de los mejores estudiantes de su promoción a nivel regional. Esta calificación le permitió acceder a la Universidad Externado de Colombia para cursar sus estudios en Economía, consolidando un perfil técnico que suele relucir en sus debates macroeconómicos.

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El misterio del puntaje del Icfes de Abelardo de la Espriella

Por su parte, el actual presidente Abelardo de la Espriella ha ganado un enorme protagonismo en materia educativa tras liderar la entrega de becas universitarias completas a los bachilleres con puntajes perfectos de 500/500 en las pruebas Saber 11. Este hecho ha provocado que miles de usuarios se pregunten con insistencia: ¿cuál fue la calificación del mandatario en su juventud?.

A diferencia del caso de Petro, el puntaje del Icfes de Abelardo de la Espriella no es público ni se encuentra disponible en bases de datos abiertas. El reconocido abogado y jefe de Estado, egresado de la Universidad Sergio Arboleda, no ha compartido nunca el documento físico de sus pruebas de Estado, y ninguna entidad oficial ha filtrado este registro de su etapa escolar.

Aunque sus seguidores defienden su agudeza jurídica e intelectual argumentando su éxito en el derecho penal y corporativo, la cifra exacta de su examen sigue siendo un absoluto misterio para la opinión pública.

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Comparativa: Mitos vs. Realidades académicas

Cuando los internautas buscan el rendimiento académico de Petro frente a De la Espriella, se enfrentan a un vacío técnico debido a los cambios de formato del Icfes a lo largo de las décadas. Mientras que en los años 70 la escala máxima era de 640 puntos, hoy en día se evalúa sobre 500 puntos máximos.