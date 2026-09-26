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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / ¿Sacaste 230 en el ICFES? Estas son las carreras que podrías estudiar

¿Sacaste 230 en el ICFES? Estas son las carreras que podrías estudiar

¿Sacaste 230 puntos en el ICFES? Este resultado no significa que tengas que descartar la universidad: hay varias opciones que puedes revisar.

icfes-puntaje-230.jpg
Puntaje del Icfes
Imagen creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

Obtener 230 puntos en las pruebas Saber 11 no significa que se cierren las puertas de la educación superior. Las posibilidades dependen de los requisitos establecidos por cada universidad y del programa al que quieras ingresar.

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El ICFES evalúa cinco áreas en la prueba Saber 11: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. Los resultados pueden ser utilizados por las instituciones de educación superior dentro de sus procesos de admisión.

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Los resultados individuales del ICFES ya están disponibles. El sistema permite realizar la consulta digital usando únicamente el documento de identidad.
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¡Ya salieron! Link directo para consultar los resultados del ICFES Saber 11

¿Qué carreras puedes estudiar con 230 puntos en el ICFES?

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Con un puntaje de 230 puntos, algunas opciones pueden encontrarse en programas relacionados con Artes y Educación, aunque los requisitos cambian entre universidades. Por eso, antes de realizar una inscripción, es importante consultar directamente las condiciones de la institución que te interesa.

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En otras carreras, los puntajes de referencia suelen ser más altos. Programas como Comunicación, Psicología, Administración y Derecho pueden establecer requisitos diferentes dependiendo de la universidad y del proceso de admisión.

La situación también cambia cuando se trata de carreras con una alta demanda. Programas como Ingeniería o Medicina pueden tener procesos de selección más exigentes y, en algunas instituciones, pueden requerir resultados superiores o considerar otros criterios además del puntaje global.

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Esto quiere decir que tener 230 puntos no determina por sí solo qué carrera puedes estudiar. Una universidad puede utilizar un sistema de admisión diferente al de otra, por lo que no existe un puntaje único que funcione para todos los programas del país.

También es posible que algunas instituciones tengan en cuenta el desempeño obtenido en áreas específicas del examen. Por ejemplo, una carrera puede prestar mayor atención a Matemáticas, mientras que otra puede considerar especialmente importante el resultado en Lectura Crítica.

Además, algunas universidades realizan entrevistas, pruebas internas o solicitan requisitos adicionales durante el proceso de admisión. Por eso, si tienes un puntaje de 230, revisar cada convocatoria directamente puede ayudarte a conocer tus posibilidades reales.

El ICFES señala que Saber 11 tiene entre sus objetivos proporcionar información para el ingreso a la educación superior. Sin embargo, son las instituciones educativas las que establecen sus propios mecanismos y requisitos de admisión.

Así que si acabas de recibir tu resultado y obtuviste 230 puntos, no necesariamente tienes que descartar la posibilidad de estudiar una carrera profesional. Lo importante es identificar los programas que te interesan y comprobar qué exige cada universidad antes de tomar una decisión.

También puedes revisar tus resultados oficiales en los canales habilitados por el ICFES y utilizar el puntaje de cada área para identificar aquellas carreras que mejor se ajusten a tu perfil académico.

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