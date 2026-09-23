Así puedes estudiar GRATIS en la universidad con tus resultados ICFES 2026

El momento de la verdad ha llegado para más de 500.000 personas en Colombia. Tras confirmarse la publicación de los resultados individuales de Saber 11 Calendario A para este viernes 25 de septiembre de 2026, miles de jóvenes buscan cómo dar el siguiente paso hacia la educación superior.

Si tu meta es ingresar a una carrera profesional en 2027 sin pagar matrícula, el examen de Estado es el principal instrumento de focalización para acceder a los beneficios del Gobierno Nacional.

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Política de Gratuidad "Puedo Estudiar": Matrícula cero oficial

El programa insignia del Ministerio de Educación Nacional es la Política de Gratuidad "Puedo Estudiar". Esta iniciativa asume el 100% del pago de la matrícula ordinaria neta en programas de pregrado (técnico, tecnológico y profesional) dentro de las instituciones de educación superior públicas del país.

Para acceder a este beneficio de forma verídica, debes cumplir obligatoriamente con estos tres criterios establecidos por el Estado:



Admisión previa: Estar inscrito y aceptado en un programa de pregrado de una de las universidades públicas del país aliadas a la política.

Estar inscrito y aceptado en un programa de pregrado de una de las universidades públicas del país aliadas a la política. Sin títulos universitarios: No poseer un título profesional de pregrado. No obstante, si eres técnico o tecnólogo, sí puedes aplicar para profesionalizarte.

No poseer un título profesional de pregrado. No obstante, si eres técnico o tecnólogo, sí puedes aplicar para profesionalizarte. Focalización social: Pertenecer a los estratos socioeconómicos 1, 2 o 3, estar registrado en los grupos A, B o C del Sisbén IV, o formar parte de poblaciones protegidas como comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas o víctimas del conflicto armado.

Gratuidad en inscripciones para el primer semestre de 2027

Una de las novedades más importantes de este año, regulada bajo el Decreto 0616 de 2026, es el beneficio de la gratuidad en el pin de inscripción. Los aspirantes de entre 14 y 28 años que pertenezcan al Grupo A del Sisbén IV o a comunidades indígenas están exentos de pagar los derechos de admisión hasta en tres instituciones públicas para el periodo 2027-1.

Puedes leer: ¿Te alcanzó? Este es el puntaje que se considera un buen resultado en el ICFES 2026

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Distinción Andrés Bello y convenios especiales

Para los estudiantes que logren los puntajes más altos a nivel departamental y nacional, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES otorga de manera automática la Distinción Andrés Bello.

Este reconocimiento te da acceso prioritario a becas de financiación total y créditos condonables a través del ICETEX, permitiendo incluso cubrir la matrícula en universidades privadas acreditadas en alta calidad.

El puntaje global de las pruebas Saber 11 se evalúa sobre una escala máxima de 500 puntos. / Foto: IA de La Kalle/ Logo ICFES

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Ya tengo mi puntaje del ICFES: ¿Cómo hago para aplicar a la universidad?

Si revisaste tus resultados del ICFES 2026 y tu puntaje es apto para postularte, ¡felicitaciones! El camino que sigue es mucho más sencillo de lo que crees. Aquí te explico, sin enredos, el paso a paso que debes seguir desde hoy para asegurar tu cupo:

