VIDEO: Angustioso momento de Beto Zabaleta en escenario; tuvo que suspender su show

El reconocido cantante colombiano Beto Zabaleta, que durante décadas pasadas integró la recordada agrupación 'Los Betos' junto al acordeonero Beto Villa, continúa vigente en los escenarios del país deleitando a su público con temas icónicos como 'La Gemela', 'Gitana', 'Cuando la Vi' y 'Benditos Versos'.

Tras su exitoso paso por eventos de gran magnitud como el 'Vallenato al Parque' realizado en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, el artista se trasladó al departamento del Magdalena para cumplir con sus compromisos musicales.

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Sin embargo, su más reciente show no terminó como todos esperaban debido a una grave imprudencia ocurrida entre los asistentes.



¿Qué le pasó a Beto Zabaleta en su concierto en El Difícil, Magdalena?

Durante una presentación realizada en el municipio de El Difícil, Magdalena, el artista vivió un momento de pánico que lo obligó a detener intempestivamente su show.

Si te preguntas cómo ocurrieron los hechos, el incidente se dio cuando el cantante se encontraba en la tarima interpretando uno de sus temas más populares, 'Lluvia de Mujeres'. De forma imprevista, un objeto pirotécnico fue arrojado desde el sector del público en dirección al escenario.

El objeto en cuestión fue una bengala, cuyo trayecto cruzó a escasos centímetros del rostro del vocalista.

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De acuerdo con los datos publicados por el diario El Pilón, el artefacto pirotécnico utilizado habría sido disparado desde una estructura tipo bazuca, de las que habitualmente se emplean para el lanzamiento de pirotecnia.

La cercanía y la velocidad con la que cruzó el proyectil pusieron en serio riesgo la salud e integridad física del artista en pleno evento.

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¿Por qué Beto Zabaleta tuvo que interrumpir su presentación de vallenato?

El motivo principal para detener el espectáculo fue la amenaza directa a la seguridad del intérprete y el shock provocado por el artefacto.

A través de un video que rápidamente comenzó a circular y viralizarse en las plataformas de redes sociales, se puede apreciar el instante preciso en el que la bengala pasa rozando a un costado del cantante.

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En la grabación se observa a un Beto Zabaleta visiblemente asustado por el impacto visual y el peligro inminente, lo que lo llevó a tomar la decisión inmediata de retirarse de manera momentánea del escenario.

Lo más desgarrador del suceso es que, antes de que se presentara esta situación de riesgo, el propio Beto Zabaleta había reconocido y destacado públicamente el excelente comportamiento que venían mostrando los asistentes en El Difícil.

La irrupción del artefacto encendido tomó por sorpresa a todos los presentes y rompió con la tranquilidad con la que se venía desarrollando la jornada musical.

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¿Quién lanzó la bengala y cuál es el estado de salud de Beto Zabaleta?

El lanzamiento inesperado de la pirotecnia no solo provocó desconcierto en la audiencia, sino que desencadenó confusión y una profunda preocupación entre los miembros del equipo de trabajo y de logística de Zabaleta.

Las indagaciones reseñadas por el diario El Pilón indicaron que, al parecer, la persona responsable de accionar y arrojar la bengala hacia la tarima se encontraba bajo los efectos del alcohol.

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Afortunadamente, el incidente no dejó consecuencias físicas que lamentar ni heridas en el cuerpo del cantautor. Tras el susto inicial y comprobarse que salió completamente ileso del percance, el cantante pudo superar la emergencia.

De esta manera, el intérprete confirmó que continuará de forma normal con el desarrollo de su agenda de conciertos y presentaciones programadas en diversos municipios y ciudades a lo largo del territorio colombiano.