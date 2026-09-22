Revelan nuevos videos de Foster que lo hundirían en el caso de Natalia Villalba: limpiando fluidos

Nuevos videos de las cámaras de seguridad que hacen parte del expediente de la Fiscalía muestran los movimientos de Foster Martinson dentro del edificio donde se encontraba Natalia Villalba en Bogotá. Las imágenes permiten reconstruir los momentos previos a su salida del inmueble y muestran detalles que ahora hacen parte de la investigación.

De acuerdo con el material conocido, Martinson llegó al edificio aproximadamente a las 9:55 de la mañana. En la recepción presentó sus documentos y desde allí se comunicaron con Natalia Villalba, quien inicialmente no habría autorizado su ingreso, pero posteriormente permitió que subiera al apartamento.

En ese momento, el ciudadano británico llevaba un saco vinotinto, jean azul claro y zapatos blancos. Las cámaras registraron su recorrido hasta el séptimo piso, donde estaba ubicado el apartamento 702.



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Hacia las 10:08 de la mañana, Martinson salió del ascensor, caminó por el pasillo y llegó hasta la puerta del apartamento. Según la reconstrucción e imágenes presentadas por Noticias RCN, tocó en un par de ocasiones y, después de algunos minutos, ingresó al lugar.

A partir de ese momento transcurrieron aproximadamente dos horas y 35 minutos antes de que las cámaras volvieran a registrar movimientos del hombre.

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Los videos muestran cómo salió Foster del edificio

Uno de los detalles que más llama la atención en la reconstrucción es que, cuando Martinson volvió a salir del apartamento, llevaba una ropa diferente a la que tenía al momento de ingresar.

Las imágenes muestran al hombre asomándose primero hacia el pasillo y verificando que no hubiera otras personas cerca. Posteriormente, salió del apartamento y caminó por el edificio, incluso revisando dónde se encontraba el depósito de basura.

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Según el material revelado, después regresó al apartamento y, cuatro minutos más tarde, volvió a salir con una bolsa blanca, que posteriormente arrojó en el lugar destinado para los residuos.

La secuencia continuó cerca de las 12:49 del mediodía. En ese momento, las cámaras registraron nuevamente al ciudadano británico saliendo del apartamento con otras bolsas, una blanca y otra naranja, mientras se dirigía hacia la zona de basura. Sin embargo, durante el recorrido habría notado un líquido en el piso. Las imágenes muestran que regresó la mirada hacia el suelo y posteriormente limpió el líquido con un trapo negro.

¿Qué muestran los últimos minutos dentro del edificio?

Después de esos movimientos, hacia la 1:02 de la tarde, Martinson tomó nuevamente el ascensor para abandonar el edificio.

Las cámaras de seguridad registraron su salida por la recepción. Según la reconstrucción, el hombre incluso realizó una seña de despedida a la persona que se encontraba en la portería antes de abandonar el lugar.

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La secuencia de imágenes es ahora una de las piezas que hacen parte del expediente con el que la Fiscalía busca sustentar su acusación contra Martinson por la muerte de Natalia Villalba Angarita y por el presunto ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

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La Fiscalía había señalado previamente que las evidencias del CTI apuntaban a que Martinson habría ingresado al apartamento donde estaba Natalia, la habría agredido y posteriormente habría realizado maniobras para ocultar lo ocurrido y alterar la escena.

El caso se encuentra en proceso judicial y Martinson no aceptó los cargos que le fueron imputados. Entre ellos están el feminicidio agravado y el ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Así intentó el británico entorpecer la investigación por la muerte de Natalia Villalba Foto: foto montaje realizada por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿Cómo murió Natalia Villalba?

El cuerpo de la modelo y diseñadora gráfica Natalia Villalba Angarita fue encontrado sin vida el 22 de junio de 2026 dentro de una maleta dejada bajo una ducha con la llave abierta, en el baño de un apartamento de rentas cortas en el barrio El Chicó, en el norte de Bogotá.

El dictamen de Medicina Legal confirmó que murió a causa de un trauma contundente en la cabeza tras recibir un fuerte golpe, y posteriormente su cuerpo fue desmembrado con el fin de ocultarlo en el equipaje, dejando correr el agua presuntamente para intentar acelerar la descomposición y borrar evidencias.