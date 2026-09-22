Caen falsos médicos que causaron grave infección a paciente de lipólisis: "Meses sin bañarse"

Alejandra, mujer oriunda de Ubaté (Cundinamarca), decidió viajar al norte de Bogotá en enero de 2025 para someterse a una intervención de lipólisis gold con transferencia glútea.

El contacto inicial ocurrió a través de plataformas digitales, donde vio publicidad con fotografías del "antes y después" de mujeres que también eran madres y mostraban aparentes resultados exitosos.

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Impulsada por esas imágenes, Alejandra confió en el establecimiento y pagó una suma cercana a los 17 millones de pesos por la intervención, así lo contó para City Tv.



Como ella misma aclaró tiempo después, no se trataba de una opción económica o de bajo costo. Sin embargo, el lugar donde la atendieron funcionaba como una llamada 'clínica de garaje', un establecimiento que carecía de las condiciones sanitarias y profesionales requeridas.



Durante la propia intervención quirúrgica, la paciente vivió momentos de angustia al recuperar la conciencia mientras se encontraba boca abajo. En ese instante, sintió una gran presión y dolor cuando le introducían una cánula.

Al empezar a gritar por el malestar, alguien le colocó una mano sobre la boca para silenciarla y, posteriormente, perdió la memoria de lo que sucedió en la sala.

¿Qué complicaciones sufrió Alejandra tras la cirugía estética en Bogotá?

Las consecuencias más severas para la salud de Alejandra comenzaron en el periodo postoperatorio. En los días siguientes al procedimiento, la mujer se desmayó en tres ocasiones y presentó un sangrado excesivo.

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Aproximadamente cuatro días después de la operación, sufrió episodios de diarrea de color negro, sintomatología que ella asoció al efecto de los medicamentos y la anestesia administrados.

La situación médica empeoró cuando los especialistas identificaron que había contraído una bacteria multirresistente, un microorganismo de alta peligrosidad que no respondía a los tratamientos farmacológicos convencionales.

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Para combatir la grave infección, Alejandra tuvo que ser sometida a un riguroso esquema médico con tres tipos de antibióticos de cuarta generación.

Este agresivo tratamiento farmacológico y la propia infección le generaron severos efectos secundarios físicos, entre los que destacó la pérdida de cabello y problemas en sus dientes.

Las secuelas cotidianas fueron tan complejas que la víctima afirmó que pasó cerca de 10 meses sin poder bañarse como una persona normal.

A nivel familiar y personal, la infección causó un impacto profundo en su maternidad. Debido al temor constante de contagiar a su bebé recién nacido, Alejandra tuvo que permanecer distanciada de su hijo durante meses, una situación que marcó su vida de manera permanente. En total, la paciente estuvo cerca de 10 meses lidiando con las consecuencias clínicas de la infección.

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¿Cómo avanza la investigación judicial contra los falsos médicos de la 'clínica de garaje'?

Ante la gravedad de los hechos denunciados por CityTV, las autoridades desarrollaron un operativo de inteligencia. Integrantes del Gaula Militar ejecutaron un procedimiento en el que capturaron a las personas señaladas de operar el centro estético y realizar este tipo de cirugías clandestinas en la capital.

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Las averiguaciones preliminares de la investigación revelaron un hallazgo alarmante: las personas que ejecutaban las intervenciones quirúrgicas no eran médicos profesionales.

De acuerdo con los reportes oficiales presentados en el caso, los implicados habrían intentado engañar a los organismos de control mediante la presentación de diplomas y documentos falsos ante el Colegio Médico Colombiano.

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Su objetivo con esta maniobra era solicitar la expedición de tarjetas profesionales que les permitieran aparentar legalidad para operar.

Actualmente, estos documentos alterados y las demás pruebas recaudadas por la fuerza pública forman parte del expediente judicial.

Las autoridades competentes se encuentran evaluando todo el material probatorio para determinar las responsabilidades penales dentro del proceso correspondiente.

