Mujer pide la eutanasia tras ataque con ácido en Bogotá; lleva más de 80 cirugías

María Consuelo Córdoba tiene 58 años y lleva 26 años viviendo con las secuelas de un ataque con ácido que cambió por completo su vida.

Desde entonces, su historia ha estado marcada por intervenciones médicas, dificultades económicas y una lucha diaria para conseguir lo necesario para continuar con sus tratamientos.

La mujer llegó a Bogotá en el año 2000 junto con su esposo. Ambos habían dejado Istmina, Chocó, buscando mejores oportunidades y una nueva vida en la capital. Sin embargo, lo que comenzó como un intento por mejorar sus condiciones terminó convirtiéndose en una historia que María Consuelo todavía enfrenta más de dos décadas después.



Según relató, tiempo después su pareja quiso regresar al municipio de origen, pero ella se negó. Fue entonces cuando ocurrió el ataque. El hombre le lanzó ácido en el rostro, una sustancia que llevaba en una botella de aguardiente.



En ese momento, María Consuelo no sabía qué sustancia había recibido. Lo que sí sintió fue un fuerte ardor. Su reacción inmediata fue correr y echarse agua para intentar aliviar el dolor.

A partir de ese día comenzó un largo proceso médico que todavía no termina.

Puedes leer: Familia de Javier Acosta recuerda al joven hincha de Millonarios a dos años de su muerte

Publicidad

87 intervenciones y una reconstrucción que aún no termina

Han pasado 26 años desde aquel episodio y María Consuelo ha tenido que someterse a 87 intervenciones quirúrgicas debido a las secuelas que dejó la sustancia en su rostro.

Durante este tiempo permaneció hospitalizada durante varios años y ha necesitado diferentes procedimientos médicos para intentar reconstruir las zonas afectadas.

Publicidad

Pero el proceso todavía no ha terminado. María Consuelo continúa necesitando intervenciones y debe asistir a controles médicos para seguir atendiendo las consecuencias que arrastra desde el año 2000.

La situación económica hace que cada uno de esos desplazamientos y tratamientos represente una dificultad adicional.

Actualmente vive en una habitación alquilada en Puente Aranda, por la que paga 500.000 pesos mensuales. Para conseguir dinero para sus necesidades básicas y poder asistir a sus controles, pide ayuda económica en las calles y en los buses de TransMilenio.

La mujer asegura que se encuentra sola. Según contó a CityTV, su hija la abandonó y actualmente no cuenta con el respaldo familiar que necesita para afrontar su situación.

A esto se suman las dificultades económicas y el proceso médico que todavía continúa. María Consuelo afirma que está cansada de vivir en estas condiciones y, por esa razón, actualmente solicita la eutanasia.

María Consuelo Córdoba, 26 años después del ataque con ácido: pide la eutanasia y sobrevive con ayuda en las calles crédito captura de video Citytv

Publicidad

María Consuelo sigue necesitando atención médica

Aunque han pasado más de dos décadas desde el ataque, las intervenciones no han quedado atrás. María Consuelo todavía necesita procedimientos para continuar con la reconstrucción de su rostro.

Su situación económica complica todavía más ese proceso. Los 500.000 pesos que paga por la habitación en Puente Aranda son apenas una parte de los gastos que debe afrontar mientras busca recursos en las calles y en TransMilenio.

Publicidad

Puedes leer: ¿Qué enfermedad tenía Catalina Giraldo? Diagnóstico de la psicóloga con muerte digna

La historia de María Consuelo, 26 años después, no está marcada únicamente por aquel episodio ocurrido en Bogotá, sino por todo lo que vino después: años de hospitalización, 87 intervenciones, nuevos procedimientos pendientes y una vida que, según ella misma cuenta, transcurre prácticamente en soledad.