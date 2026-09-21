Error habitual que cometes al orar antes de salir de casa, según reconocido Monseñor

Antes de enfrentar el tráfico, el trabajo o los compromisos diarios, la búsqueda de protección divina es un paso esencial en la rutina de muchos hogares.

En los micrófonos de El Klub de La Kalle, Monseñor Andrés Tirado analizó la forma en que habitualmente la gente se encomienda al Señor antes de atravesar la puerta de su vivienda.

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El religioso advirtió sobre la "desconexión espiritual", un problema recurrente que ocurre cuando las personas rezan con prisa extrema o de manera automática mientras se visten o abren el cerrojo.

Monseñor Tirado ejemplificó cómo muchos dicen frases apresuradas como "Señor, te encomiendo a mi mujer y a mis hijos" sin detener la mente ni concentrar el corazón en las palabras que pronuncian.

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Según detalló el obispo en El Klub de La Kalle, para que tu oración de salida sea eficaz y te mantenga protegido en la mano de Dios, no necesitas fórmulas complejas ni rezos mecánicos.

Lo realmente valioso es tomarte un momento de pausa, elevar una oración espontánea con tus propias palabras, darle gracias a Dios por el nuevo día y entregarle conscientemente tus pasos, tus traslados y a tu familia con fe viva y focused.

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¿Qué oraciones y devociones recomienda Monseñor Andrés Tirado para proteger el día?

Junto con la oración personal hecha con el corazón al salir de casa, Monseñor Andrés Tirado repasó en El Klub de La Kalle las oraciones tradicionales y herramientas de fe que fortalecen el amparo espiritual de los creyentes.

Entre las oraciones fundamentales de gran poder espiritual, el sacerdote destacó las siguientes:

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Padre Nuestro, Credo y Dios te salve María: Consideradas oraciones de poder fundamentales para recitar en la mañana, tarde o noche.

Consideradas oraciones de poder fundamentales para recitar en la mañana, tarde o noche. Rosario de Liberación: Disponibilizado por el propio monseñor en plataformas digitales como YouTube para quienes buscan una protección más profunda.

Disponibilizado por el propio monseñor en plataformas digitales como YouTube para quienes buscan una protección más profunda. Novenas a los Arcángeles: Recomendó orar las novenas dedicadas a San Miguel, San Rafael y San Próspero para pedir salud, progreso y liberación de toda atadura negativa.

Por último, Monseñor Tirado recordó a los oyentes de El Klub de La Kalle que en su libro Cómo enfrentar al demonio y vencerlo (disponible en formato PDF en internet) se incluyen oraciones de protección de su autoría y una guía de verificación personal.

Reiteró que el pilar indispensable para que cualquier rezo funcione es llevar una vida recta, practicando la caridad, los sacramentos y manteniéndose continuamente en gracia de Dios.

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Mira la entrevista completa aquí: