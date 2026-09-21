La dolorosa historia detrás del hotel destruido por el incendio en Villa de Leyva

El incendio forestal en Villa de Leyva mantiene activa la emergencia en este municipio de Boyacá. La conflagración, que comenzó el pasado sábado en el sector de La Marmolera, ha afectado más de 290 hectáreas de vegetación nativa en el cerro San Marcos, una de las zonas emblemáticas de Villa de Leyva.

Las autoridades informaron que cerca del 50 % del incendio ya estaría controlado, aunque las condiciones climáticas continúan siendo un desafío para los organismos de emergencia. Las fuertes ráfagas de viento podrían favorecer la reactivación de algunos focos y dificultar las labores de control del incendio forestal en Villa de Leyva.



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La emergencia también ha generado importantes afectaciones para la comunidad y el sector turístico. Entre los daños reportados está la destrucción total del Hotel Arcoiris, infraestructura turística de la zona que quedó reducida a cenizas.

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Su propietaria, Eliana Suárez, hizo un llamado de auxilio ante la magnitud de las pérdidas. Además de la destrucción del hotel, la emergencia habría dejado al sector sin servicios básicos de agua y electricidad, luego de que los tanques de almacenamiento resultaran afectados.

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¿Qué se sabe sobre el origen del incendio en Villa de Leyva?

Uno de los puntos que genera mayor atención en medio de la emergencia es el origen de las llamas. De manera preliminar, el Ministerio de Ambiente y la UNGRD han señalado que el incendio habría sido provocado.

Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para establecer qué ocurrió y determinar si hubo responsables detrás del inicio de la conflagración.

En medio de la emergencia también han surgido versiones entre habitantes que relacionan el incendio con posibles intereses sobre los terrenos afectados. Sin embargo, estas versiones deberán ser verificadas por las autoridades y no constituyen, por ahora, una explicación confirmada sobre el origen del fuego.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, aseguró que se adelantarán las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que comenzó el incendio y avanzar en la identificación de los responsables, si las autoridades encuentran evidencia que permita hacerlo.

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🔴 Un grupo de alrededor de 20 personas se encuentran atrapadas en un hotel ubicado en Villa de Leyva llamado 'Hotel Suites Arcoiris' por causa del incendio que sigue sin poder controlarse. pic.twitter.com/ykV1QRl5HK — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 20, 2026

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Incendio amenaza zonas naturales y el turismo de Villa de Leyva

La emergencia no solo ha afectado la vegetación del cerro San Marcos. Las llamas también han generado preocupación por su cercanía con zonas residenciales y por el posible impacto sobre los acuíferos subterráneos que abastecen de agua a la región.

El avance del fuego representa además una amenaza para uno de los principales atractivos turísticos de Boyacá. Villa de Leyva es uno de los destinos más visitados del departamento y cualquier afectación sobre sus zonas naturales y alrededores genera preocupación entre habitantes y empresarios.

Para enfrentar la emergencia, más de 400 personas trabajan en tierra, entre integrantes de cuerpos de bomberos, miembros del Ejército Nacional y voluntarios que apoyan las labores de contención.

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A las operaciones terrestres se suman tres aeronaves de la fuerza pública, que realizan descargas de agua en los sectores donde el acceso por tierra resulta más complicado.

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Ante la magnitud del incendio forestal, el municipio permanece bajo una declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta, medida que busca facilitar la movilización de recursos para atender la emergencia.

Mientras continúan las labores para controlar completamente las llamas, la comunidad también se ha organizado para apoyar a los organismos de emergencia. En la Casa de Justicia se adelanta la recolección de herramientas, elementos de hidratación y medicamentos destinados a quienes participan en las labores de atención del incendio.

Es doloroso ver el panorama hoy en las montañas de Villa de Leiva, después de un incendio provocado, que sabemos perfectamente de dónde viene.



De los únicos que les gusta incendiar el país, cuando no son capaces de ganar unas elecciones pic.twitter.com/UiiRiLAatp — Natalia Garcia (@Natalia__Gar) September 21, 2026

Aquí el "incendio controlado" de @Rodrigo_Lara_, en Villa de Leyva.



Este Gobierno abandona a la gente a su suerte. pic.twitter.com/V9k5By6fcq — Soи Qυιи¢є Lєтяαѕ 🫰🏾 (@Son15Letras) September 21, 2026

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